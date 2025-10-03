蔡阿嘎捐80萬助花蓮！　「給4家社福單位」原因曝光網讚爆

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中百萬YouTuber蔡阿嘎就在社群發文，透露自己捐出80萬元到4家花蓮在地的民間社福單位，同時也曝光背後的關鍵原因。

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）



蔡阿嘎在文中表示，「我們這次討論後選擇捐款80萬元，分別各20萬元」，並將善款平均分配給，4家花蓮在地的民間社福單位，「花蓮重建之路還很漫長，社福資源需要細水長流。」緊接著，蔡阿嘎也在文中解釋原因，並透露自己曾在花蓮縣政府社會處救助科服役過一年，這段經歷讓他深知基層公務員的艱辛，更讓他對社福體系有更深入的了解，所以才會決定將這筆捐款，送到第一線社福夥伴們的手中，希望能為他們注入即時的力量。

▲蔡阿嘎捐出80萬幫助花蓮。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）

文章最後，蔡阿嘎也詳細列出此次捐款的4個單位，以及他們各自的服務項目。受贈的單位分別是長期陪伴脆弱家庭的「基督教芥菜種會」、協助災後重建的「善牧基金會」、專注於生活重建、設備設施整修的「一粒麥子社福基金會」，以及負責救災資源補給、災戶急難慰問金與生活物資發放的「門諾基金會」。貼文曝光後，不僅吸引大批網友朝聖，紛紛留言稱讚他「好讚」、「謝謝嘎哥」、「我真的沒有愛錯偶像。」