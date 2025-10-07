福原遙搭檔林遣都化身兒福社工職人劇　以溫柔視角拯救兒少個案

文／人物誌

2025年夏季日劇《明天會是更好的一天》，由福原遙、林遣都、生田繪梨花領銜主演，劇集以「兒童福祉司」（兒童諮商中心）為舞臺，講述正向善良的社工、心理師們，一同拯救身陷有害環境的孩童。該劇少見地排除戀愛與醫療題材的設定，而是以無奈的育兒問題個案，將鏡頭聚焦於孩童內心的悲鳴，以及家庭環境形成的成因，貼近社會現實卻不帶批判眼光，反而是以溫柔視角拯救孩童與家長。

▲2025夏季日劇《明天會是更好的一天》。（圖／『明日はもっと、いい日になる』官方X，下同）



福原遙化身刑警轉調兒福機構，搭檔林遣都解決現代兒少難題

[廣告]請繼續往下閱讀...

主角夏井翼（福原遙飾）總是正向又帶有強烈正義感，身為刑警卻因一次埋伏計畫捅簍子，進而被調至人力匱乏的「兒童諮商中心」；夏井翼感到不滿卻只能接受，相信表現良好便能迅速回歸的她，來到兒童諮商中心面對的對象，不再是凶狠的成年罪犯，而是受苦孩童與迷茫家長。在諮商中心，夏井翼搭檔看似冷峻卻不失溫暖的藏田總介（林遣都飾），性格呈現鮮明對比的合作，更顯現「社工」的專業與辛苦之處。

灼目燦陽、蔚藍大海構成的海邊小鎮，劇集以神奈川縣東南部的「橫須賀市」為拍攝地，並以「横須賀美術館」作為兒童諮商中心的外觀，如此清澈景色，照護著因家庭問題而遭收容的孩童。劇中，夏井翼在充滿愛的環境成長，因此形塑其善良、正直的性格，總是盡其所能的她，卻不料在兒少案件中的全力以赴，並不一定有助於問題的解決，反而因此產生嫌隙與個案的反感……

以案件反映現代缺失家庭功能，從錯誤中學習當個及格爸媽

《明天會是更好的一天》中的案例，包含未成年犯偷竊、逃票、縱火、家暴等，以不同事件影射社會問題，也反映現代缺失的家庭功能。劇中以詐欺集團孩童貫穿全劇，曾為刑警的夏井翼因為身分的轉換，從懲治犯罪的行為目的，必須轉為顧及孩童心理及家庭關係；同時，透過案例後續的追蹤，以劇情宣導社會福利也是劇集目的，即便海外觀眾未必能利用，但將也使劇迷去檢視母國的福利制度。

劇集主題曲則由創作歌手「JUJU」獻唱《小さな歌》，歌詞提到「連錯誤的記憶，我也想緊緊擁抱，因為我想跨越只有淚痕的過去」，正好與經歷悲慘童年的孩童，渴望脫離過往陰霾，迎接美好明日的心意不謀而合。

《明天會是更好的一天》全劇共11集，最終話也已在9月15日播出，臺灣觀眾能透過friDay影音進行觀看；劇集首集在日收視率一度突破7.1%，在富士月九時段（週一晚九）並非出色表現，但有別刑偵與戀愛題材的作品，將社工、心理師的工作內容搬上螢幕，被稱為今夏最治癒人心的溫情劇集是實至名歸。

延伸閱讀

《第 19 號病歷表》：松本潤化身綜合診療科醫師，溫暖問診治癒病患身心



改編真實事件！台劇《我們六個》：在悲劇之後，奮力拼湊家的模樣



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。