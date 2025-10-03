鄭家純「白天當超人們的司機」 「晚上當外送員」低調助花蓮

記者葉文正／台北報導

藝人鄭家純這一年來馬不停蹄，與先生AKIRA雖然各忙各的，仍是能安排時間相聚，不過因為花蓮光復鄉花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，並出現很多愛心鏟子超人前往花蓮幫忙，鄭家純也在上周陪先生參加親戚婚宴後，立刻飛回台灣幫忙，出現「白天當超人們的司機」、「晚上當外送員」的暖心舉動。

▲鄭家純即將要當新娘，卻仍在花蓮忙進忙出。（圖／翻攝臉書）

鄭家純提到，完成了將某物資站的物資，分5-6趟出發配送給光復災民，「設立物資站的人，讓兩位兒子騎著摩托車帶著我們去發送物資，給光復這區的受災居民們。食品飲品、生活用品、廚具、備品等物資來源，是這陣子全國各地善心人士捐給光復中繼站。

▲鄭家純與AKIRA聚少離多仍如膠似漆。（圖／翻攝臉書）

物資站的人一直很掛心於，要怎麼讓捐贈者知道，他們的愛心沒有被浪費。所以鄭家純也幫忙解釋：「因為很多受災戶的交通工具都去玩漂漂河了，沒辦法自己去領取物資，就算能走到物資站，也無法一次帶回太重的東西。」所以跟朋友一直開著車，幫忙載送人員或物資。

▲她用手機紀錄下光復的點滴。（圖／翻攝臉書）

鄭家純與朋友晚上開始挨家挨戶配送，開著車去鏟子超人們這幾天去過的好幾條街道，她感動道：「沒有你們(鏟子超人)和國軍弟兄姊妹、重型機具超人的努力，物資沒辦法這麼輕鬆送到災民手中。」

▲廚房內大家忙到不可開交。（圖／翻攝臉書）

她也提到，再過兩週要辦婚禮的新娘阿純，來花蓮一週，也算是有做到婚禮前的雕塑體態運動行程。鄭家純也熱心幫著災民釋疑：「有遇到一戶人家，以為要申請災民證才能去拿物資，我跟她說不用。問她是誰跟她說的？她說看網路上這樣講就沒有去。」建議花蓮縣政府你們真的要多派人手去說明。

鄭家純在炎熱的花蓮幫忙運送物資載送人員，其實她剛跟老公說BYEBYE：「週末在東京陪先生出席親戚婚禮，今天搭早8班機回台灣，速速準備行李和要帶去的物資，下午再去籌備刺繡圍巾展覽的場地和討論，然後再抓緊時間去租車跟準備還沒買的東西，吃個晚餐後出發，台北到花蓮市只開了三小時左右很順暢。」



她行前還跟同行友人去買要帶去的鍋具，買了四個炒鍋和一個大湯鍋，大賣場銷售阿姨知道是要帶去花蓮的之後說：「來！這兩個鍋鏟送妳！」她低調在當地待了許多天，默默貢獻自己的一份力量，至今還沒有回台北的意思。