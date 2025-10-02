風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

記者王靖淳／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百名外國人，進行一場中文大賽，節目一上線便在網路上掀起話題，也有不少網友好奇，來自日本的藝人風田為何沒參加節目。為此，他今（2）日發文解釋了！

▲風田。（圖／翻攝自Instagram／spexialwin）

風田以「很多人問我為什麼沒有去中文怪物」為題發文，親自回答自己之所以沒有去參加《中文怪物》的殘酷真相，直白透露：「是因為沒有人找我所以不要再問了。」此外，他坦言其實追完了目前已播出的集數，同時也表示慶幸自己沒被邀請參加錄影：「還好我沒有去，因為太難了，我一定會丟臉哈哈哈。」

▲風田曝沒參加《中文怪物》的原因。（圖／翻攝自Threads／spexialwin）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，大家紛紛在留言區，為風田的中文實力提出平反。有網友表示「以為是中文已經太好了」、「你中文很好耶」，認為風田根本是在謙虛。對於風田自爆「沒人找我」的說法，網友們也感到不可思議，紛紛激動地留言「有你的話我一定看」、「哈哈哈竟然沒人找你」，掀起不小討論。