網熱議「2010年代死語」驚見Hold住姐金句　釣出本尊：我還沒死透

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝依霖（Hold住姐）在2011年參加節目《大學生了沒》，因一句「一個move回來，整個場面我Hold住」爆紅，還獲封「Hold住姐」。她透露因為好奇網友討論的「死語」是什麼，結果意外發現自己的金句也被提出討論，為此笑說「不用安慰我這個LKK」。

▲謝依霖曾以「Hold住姐」的名號活躍於綜藝節目。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

「死語」意指曾經流行一時、但現在已鮮少有人使用的流行語。謝依霖表示，自己在錄節目的時候，剛好討論到死語，便好奇查了一下，結果看到網友討論關於2010年代的死語中，竟然有她的名言「一個move回來，整個場面我Hold住」，謝依霖為此搞笑直說：「我已經成為還沒死透的存在了嗎？」

▲謝依霖發現自己的名台詞被列入死語。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）

謝依霖表示，自己不死心再點進留言看，結果看到網友留言：「老死了！」讓她忍不住大呼：「喂喂喂～哇哩勒，粉ㄚˋㄌ一ㄝˋ（很惡劣），怎麼說倫（人）家老死了！」她也刻意用死語幽默回應說：「不用安慰我這個LKK，我並沒有藍瘦香菇，只是有點傻眼貓咪，能成為一個歷史記憶，其實也是滿ㄅㄧㄤˋ的事，ㄎㄎ。只想說，勿忘影中人。」

▲謝依霖回應網友的討論。（圖／翻攝自Instagram／linlin59410）