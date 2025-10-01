周渝民2度入圍「PK朴寶劍、草彅剛」　《與惡2》角逐2亞洲創意大獎

記者黃庠棻／台北報導

2025新加坡亞洲影藝創意大獎（Asia Academy Creative Awards，AACA）昨（30）日公布入圍，其中《我們與惡的距離Ⅱ》主演周渝民（仔仔）以精湛演技入圍最佳男主角，將與韓國朴寶劍、日本草彅剛等國際影人競逐獎項。而編劇呂蒔媛繼2019年獲獎後，再度以該劇入圍最佳劇本獎項。

▲《我們與惡的距離II》入圍2025新加坡亞洲影藝創意大獎。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

AACA亞洲影藝創意大獎是亞太地區頗負盛名的指標性創意卓越獎項，每年匯集亞太地區17國的內容產業優秀作品，並舉行盛大頒獎典禮慶祝優秀人才、選出獲得最終大獎的作品。今年將於12月3日與4日於新加坡首都劇院舉行頒獎典禮。

《我們與惡的距離II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品，大慕影藝製作。周渝民在劇中飾演意外失去妻小的精神科醫師馬亦森，動人演出讓他再度入圍AACA最佳男主角獎，他於2022年曾以影集《逆局》入圍同個獎項，這次將與韓國《苦盡柑來遇見你》朴寶劍、日本《新幹線驚爆倒數》草彅剛、中國大陸《人生若如初見》李現等知名演員競逐今年AACA最佳男主角獎。

編劇呂蒔媛分享感言，表示「感謝所有工作人員的努力，讓《與惡II》被看見～」；先前她執筆《我們與惡的距離》第一季，即於2019年第2屆亞洲影藝創意大獎摘下最佳原創編劇大獎。本屆呂蒔媛將與泰劇《瘋狂獨角獸》、日劇《極惡女王》、韓劇《苦盡柑來遇見你》等角逐最佳劇本獎。