Energy牛奶突鬧烏龍消失彩排！
心機最重星座Top 3
主持人赴花蓮救災遭酸作秀
遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓事件即使家屬已經聲明表示飲酒意外，外界仍質疑不斷，而被點名當晚也在聚會名單中的歌手范世錡，受到輿論影響演藝生涯面臨最大危機。儘管尚無證據指涉，他不僅在新戲《許我耀眼》中遭劇組「冷處理」，近日更爆出巡迴演唱會四川成都場票房慘淡，讓網友直言他恐已被當成平息風波的「棄子」。

▲▼遭傳捲入于朦朧墜樓案！范世錡巡演「僅賣15張票」。（圖／翻攝自微博）

▲遭瘋傳捲入于朦朧墜樓案！范世錡傳巡演只賣出15張票。（圖／翻攝自微博）

網路上瘋傳一段聚會影片，片中出現「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨！」的叫囂聲，引發網友揣測，此聲音出自范世錡之口。加上于朦朧離世2天后，他在演唱會舞台上一個摸肚子的動作，更被部分激動的網友解讀為是對錄音內容的囂張挑釁，儘管粉絲澄清是習慣動作，仍難平息爭議。

范世錡於9月21日在微博發文：「本不想占用公共資源，但通過這幾天的經歷，我想告訴大家，網暴絕不是無關痛癢的玩笑，那些不實的言語與惡意的轉發，會深深刺痛一個人，也會讓其家人承受巨大的壓力與傷害。網暴帶來的陰影會延伸到現實，甚至改變一個人的生活，請大家善用言語，別讓傷害從指尖開始。」該則貼文湧入5.1萬則留言。據陸媒報導，他9月24日已經報警處理，並公開9月10至11日行程，也透過律師協助維權。

▲▼遭傳捲入于朦朧墜樓案！范世錡巡演「僅賣15張票」。（圖／翻攝自微博）

▲范世錡發文譴責網暴。（圖／翻攝自微博）

然而一連串的輿論風波，對范世錡的事業造成毀滅性打擊。網一度瘋傳其演唱會巡演成都站，門票「僅售出15張」，目前傳出已賣出50張，但尚未售罄，消息引來網友無情嘲諷，與他過去舉辦演唱會，定會掀起搶票熱潮的情況大不相同。雖然網路揣測的傳言並未獲官方證實，但從新戲被切割到票房慘敗，演藝前景已蒙上巨大陰影。

▲▼遭傳捲入于朦朧墜樓案！范世錡巡演「僅賣15張票」。（圖／翻攝自微博）

▲范世錡參演《許我耀眼》劇集開播沒有Tag他，演出戲份也還沒播出。（圖／翻攝自微博）

▲▼遭傳捲入于朦朧墜樓案！范世錡巡演「僅賣15張票」。（圖／翻攝自微博）

▲陸網范世錡成都巡演售票現況，一度傳只賣15張票，現在傳賣出50張，尚未售磬。（圖／翻攝自微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字

于朦朧范世錡

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

席琳娜結婚

席琳娜結婚

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

7分鐘前0

米可白愛犬離世2月撿到貓「驚見黑胎記」！曝神奇巧合：錢錢派來的

19分鐘前0

《排球少年》影山飛雄聲優結婚！石川界人情定大4歲內田真禮…網狂賀

33分鐘前0

風田婚後坦言遇詐騙　太太要他小心投資有落差

37分鐘前31

PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴到泥巴

1小時前0

于朦朧墜樓「他否認在場」監控不公開了！直播遭嗆「睡得著嗎」笑容消失

1小時前10

為躲開演藝圈嫁到印尼　白嘉莉爆黃雙安「早知道不跟妳結婚」

1小時前0

玉兔懷男寶「鼻翼變超大像成龍」！2年後懷女兒…驚現3反差：有人這樣嗎

1小時前30

許效舜進演藝圈「靠神明指引」！　自爆是上天的郵差：協助處理人間事務

1小時前0

老公外遇表妹！蘇晏霈親眼目睹不倫　「手撕小三」抓包現場賞巴掌

2小時前10

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

