遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

大陸男星于朦朧墜樓事件即使家屬已經聲明表示飲酒意外，外界仍質疑不斷，而被點名當晚也在聚會名單中的歌手范世錡，受到輿論影響演藝生涯面臨最大危機。儘管尚無證據指涉，他不僅在新戲《許我耀眼》中遭劇組「冷處理」，近日更爆出巡迴演唱會四川成都場票房慘淡，讓網友直言他恐已被當成平息風波的「棄子」。

▲遭瘋傳捲入于朦朧墜樓案！范世錡傳巡演只賣出15張票。（圖／翻攝自微博）

網路上瘋傳一段聚會影片，片中出現「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨！」的叫囂聲，引發網友揣測，此聲音出自范世錡之口。加上于朦朧離世2天后，他在演唱會舞台上一個摸肚子的動作，更被部分激動的網友解讀為是對錄音內容的囂張挑釁，儘管粉絲澄清是習慣動作，仍難平息爭議。

范世錡於9月21日在微博發文：「本不想占用公共資源，但通過這幾天的經歷，我想告訴大家，網暴絕不是無關痛癢的玩笑，那些不實的言語與惡意的轉發，會深深刺痛一個人，也會讓其家人承受巨大的壓力與傷害。網暴帶來的陰影會延伸到現實，甚至改變一個人的生活，請大家善用言語，別讓傷害從指尖開始。」該則貼文湧入5.1萬則留言。據陸媒報導，他9月24日已經報警處理，並公開9月10至11日行程，也透過律師協助維權。

▲范世錡發文譴責網暴。（圖／翻攝自微博）

然而一連串的輿論風波，對范世錡的事業造成毀滅性打擊。網一度瘋傳其演唱會巡演成都站，門票「僅售出15張」，目前傳出已賣出50張，但尚未售罄，消息引來網友無情嘲諷，與他過去舉辦演唱會，定會掀起搶票熱潮的情況大不相同。雖然網路揣測的傳言並未獲官方證實，但從新戲被切割到票房慘敗，演藝前景已蒙上巨大陰影。

▲范世錡參演《許我耀眼》劇集開播沒有Tag他，演出戲份也還沒播出。（圖／翻攝自微博）

▲陸網范世錡成都巡演售票現況，一度傳只賣15張票，現在傳賣出50張，尚未售磬。（圖／翻攝自微博）

