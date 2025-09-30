白家綺6歲兒「上學被絆倒」右手骨折！心疼還原過程：重重摔下去

記者潘慧中／綜合報導

白家綺和小5歲的吳東諺2018年結婚後，隔年迎來兒子「斗宅」的誕生，不時會分享育兒點滴。沒想到，6歲小孩最近驚傳在學校「沒注意就被絆倒」，導致右手骨折，讓夫妻倆非常心疼。

▲▼白家綺還原事發過程。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



白家綺透露，事情發生在體育課，「那天斗宅和同學一起跑步，雖然在不同跑道，但因為同學速度比較快，先跑完後就直接穿越跑道要回隊伍。剛好斗宅正在全力衝刺，沒注意就被絆倒，重重摔下去，造成右手骨折。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼白家綺的兒子即便骨折，看起來依然樂觀。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



雖然心疼孩子受傷，白家綺仍懷抱感恩之情，「沒有撞到更脆弱的位置，也沒有其他孩子受傷，這真的是很大的恩典。」同時，她也希望能透過這次的經歷提醒其他父母，「一起多留意孩子的安全。」

▲白家綺曝光兒子的X光照。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



白家綺呼籲家長們叮嚀孩子，「無論在學校、遊戲或運動時，都要多注意安全，也不要隨意穿越操場跑道，以免發生意外」，只盼所有孩子都能平安快樂的長大。

▲白家綺和吳東諺的兒子今年滿6歲了。（圖／翻攝自Instagram／sabrinapai0420）



白家綺IG全文：

謝謝大家對斗宅手骨折的關心

身為父母真的很心疼，但也想藉著這次的經歷，提醒所有爸爸媽媽，一起多留意孩子的安全。

事情是這樣的～～～

那天體育課，斗宅和同學一起跑步，雖然在不同跑道，但因為同學速度比較快，先跑完後就直接穿越跑道要回隊伍。剛好斗宅正在全力衝刺，沒注意就被絆倒，重重摔下去，造成右手骨折。

我們知道，小朋友在成長過程中，受傷難免，但仍感謝上帝的保守 沒有撞到更脆弱的位置，也沒有其他孩子受傷，這真的是很大的恩典。

爸爸媽媽們，記得叮嚀孩子，無論在學校、遊戲或運動時，都要多注意安全，也不要隨意穿越操場跑道，以免發生意外。

願孩子們～都能平安快樂的長大