洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘

▲洗菜掏老本完成歌手夢。（圖／榮星大月工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

34歲「洗菜」王宇君首次挑戰唱跳曲，自掏腰包砸15萬元發行新單曲〈你的菜〉，與製作人共同作詞、作曲，希望能透過音樂傳達「自信是最好的魅力」，終於孵出新作，洗菜害羞地不敢讓合作過的前輩搶先聽，笑稱之後再分享，而提到曾一起主持節目的陳漢典，日前驚喜宣布和未婚妻Lulu的喜訊，洗菜直呼：「超級替他們開心！祝福他們一直幸福快樂。」

▲▼洗菜首次嘗試唱跳曲風。（圖／榮星大月工作室提供）



這回並非是她首次發行歌曲，之前已經上架的歌曲有3首，但製作好、未發布的歌累積5、6首，「花了非常多錢，幾乎是把所有存款都拿來做音樂了。」願意放手一搏，她坦言做音樂一直是非常想完成的事，「希望透過唱歌，能讓大家看到我除了打籃球以外的另一面，當然最希望的還是能到更多舞台唱歌給粉絲聽。」

首次嘗試唱跳曲風，洗菜盼望能和過去的抒情歌有所反差，自認一直以來的形象都是比較清新、陽光運動的風格，「希望挑戰更大的突破，想當一個唱跳歌手，所以就決定做舞曲。」對於這次的作品，不僅是寫歌的模式不同外，她對跳舞並非特別擅長，「花了很多時間練舞，邊唱邊跳真的是有夠難，每次唱完都快喘死。」

