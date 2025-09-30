監視器畫面外流「遭傳戀上小3歲男偶像」！　KISS OF LIFE公司將提告

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團KISS OF LIFE成員Julie近日捲入私生活影片疑似外流的爭議，引發網路熱議。所屬公司S2娛樂29日發表聲明，強調將採取法律行動，對一切散布不實訊息與惡意揣測者「絕不和解、毫不寬恕」。

事件起因於微博流傳的一段影片，畫面顯示一對男女疑似在酒吧包廂內有肢體接觸，不少網友猜測影片中的人物為VERIVERY成員岡旻與Julie，消息一出立即引發討論。對此，S2娛樂表示：「因涉及個人私生活，公司無法回答」，但隨後進一步強調影片屬於非法外流，將全面蒐證提告。

同時，岡旻所屬社Jellyfish娛樂已火速否認相關傳言，嚴正指出「該流言完全不是事實，屬於嚴重損害藝人名譽的惡意虛假消息」。

S2娛樂則在聲明中表示，未經查證的流言與揣測，已嚴重損害Julie的名譽與人格，絕不容忍，目前正與律師團隊合作，針對散布虛假事實、撰寫或擴散惡意文章，以及侵犯人格權的行為，準備提起法律行動。公司重申，所有非法流出或傳播影像，以及二次加工、散布者，都可能面臨法律懲處。

【S2娛樂官方聲明全文】

大家好，這裡是 S2娛樂。

目前我們已確認網路上非法外流與散布的影像。雖然之前已就此事發表立場，但圍繞我司藝人的毫無根據的臆測仍在持續擴散，因此特此再次明確傳達立場。

我們深知未經查證的流言與無端揣測，正嚴重損害藝人的名譽與人格，情況已到無法再容忍的地步。

目前，我們正與法律顧問合作收集、分析相關資料，並準備針對散布虛假事實、惡意文章的撰寫與傳播、以及一切侵犯人格權的行為，採取法律行動。所有收集的證據將依照法律程序使用，並將在 無任何和解或寬恕的情況下 強力應對。

我們鄭重告知，不僅是透過非法管道外流與傳播影像的行為，包括二次傷害與加工，都將可能受到法律制裁。

S2娛樂將把保護藝人與粉絲的權益放在首位，並會用盡一切手段，防止因不實謠言的擴散而導致的進一步傷害。請大家注意，不要從事可能導致法律責任的行為。

今後，我們也會持續監控所有毫無根據的虛假消息與惡意行為，並立即啟動法律應對，若有任何相關資訊，也請大家協助舉報。

我司將堅決守護藝人的正當權利與名譽。

謝謝。