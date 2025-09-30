中山站「藍衣妹背後全空」回頭率超高！細看原來是依依 0偽裝全被拍

▲本刊巧遇納豆正準備搭乘捷運，但大鈔似乎都不能使用，最後改投硬幣，他也顯得有點緊繃。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



納豆和老婆依依愛情長跑近10年，今年五月終於完成終身大事，婚後兩人仍經常黏TT形影不離感情極好。日前時報周刊CTWANT在捷運站巧遇正要搭捷運的納豆，準備去跟親愛的老婆大人碰頭，不過兩人見了面逛街才逛半個多小時，又一同搭小黃返家，不知是他太寵妻捨不得依依走太多路所以不搭捷運，還是天氣真的太熱，兩人速速鑽進計程車裡，吹著冷氣趕緊躲回家消暑。

日前晚間8點多，本刊巧遇納豆獨自走到住處附近的捷運站，拿了一張500元鈔票自助購買車票，然而疑似機器無法辨識，納豆到一旁從背包中找出零錢，接著購買了張單程票進站乘車。乘車過程中，納豆並沒有像大部分人般低頭看手機，而是注意著列車行進到哪一站了，感覺對搭捷運一事不夠熟悉，導致精神看來有點緊繃、不太放鬆。

8點51分，納豆在台北市中山站下車，大概是不熟悉環境，看了手機又看看周遭，等了一會兒才出站。一到站外廣場，妻子依依已經等著，一會合，依依便牽著納豆的手逛街。由於兩人辨識度極高，不少民眾都有認出他們，一路上的回頭者不計其數，特別是天氣炎熱，依依穿著超級大露背裝，更加性感又吸睛。

小逛一會兒，2人回到地下街，依依在洗手間門口等納豆上完廁所，接著又回到商圈。兩人離開了有冷氣的空間立刻買了杯冰淇淋，由依依買單，當納豆拿到冰淇淋時，才準備用小勺子挖來品嘗，然而依依眼疾手快立刻阻止，原來是「手機先吃」要先拍照。

拍完照，冰淇淋在酷暑下外圈快速開始融化，納豆迫不及待地已經顧不上形象，直接張口享用，接著才拿著小勺子慢慢挖、邊走邊吃，而依依後來也停下腳步嚐個兩口。吃完冰淇淋後兩人接著又去買了茶飲，完全是降溫行程。晚間9點17分，不知是否是因為天氣太過燜熱，夫妻倆沒打算繼續逛街，於是坐上計程車離開。

