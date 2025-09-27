染毒朴有天「強行演藝圈活動」尷尬了！　法院判他敗訴要賠

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴有天因爆出吸毒、性侵、欠稅醜聞，近年消失演藝圈，但在海外仍持續有活動。他2023年扯上官司，因單方面解約前東家Have Fun Together的合作，公司氣到申請禁止演藝活動與出演的假處分，法院雖然接受，但他強行進行海外演出及廣告拍攝。如今二審出爐，他還是敗訴，須賠給前東家5億元。

▲朴有天毀約在海外繼續活動。（圖／翻攝自朴有天IG）



Have Fun Together在2020年1月與朴有天簽署了專屬經紀約，朴有天卻於2021年5月要求終止合約，雙方談判失敗後，朴有天無視前東家的合約，轉簽給別的經紀公司，最終Have Fun Together向法院申請朴禁止參加節目和娛樂活動的假處分申請，但朴有天始終無視，他們只好要求賠償5億韓元（約台幣1196萬元）。

官司打了2年，二審判決在27日出爐，官方維持2023年12月當時一審判決，被告朴有天與Ricielo須共同支付韓幣5億及延遲利息。朴有天雖然敗訴，但Ricielo方面同樣提出抗訴，表示Have Fun Together需要支付未結清的清算金額，法院判決Have Fun Together須向Ricielo支付與朴有天相關的周邊商品銷售、付費粉絲俱樂部、海外公演與活動等，合計約4億7千萬韓元（約台幣1175萬元）。

▲朴有天對上前東家的官司敗訴。（圖／翻攝自朴有天IG）



朴有天因染毒重創演藝事業，他曾發誓若吸毒就退出螢光幕，但後來食言，轉往海外發展，近期積極在日本復出，睽違許久發出新歌，並在社群網站上向粉絲喊話「再多多拜託了」，特別用日文打招呼，就連本人都親自當地宣傳。