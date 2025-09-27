ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊丞琳沉澱5年自我和解　近年心聲曝光：逃避不是解決方式

記者蔡琛儀／台北報導

楊丞琳睽違五年回歸，全新專輯的首支主打單曲〈房間裡的大象〉以「大象」為隱喻，描繪那些深藏心底卻難以說出的傷痛與不安，呈現出楊丞琳在音樂中對成長與自我和解的深刻思考，「隨著年紀與經歷的增加，我發現逃避不是解決方式。真正的成長是接受這些情緒，並學會與它們共處。」

▲▼ 楊丞琳〈房間裡的大象〉 。（圖／索尼提供）

▲楊丞琳推出新歌〈房間裡的大象〉。（圖／索尼提供）

楊丞琳坦言，第一次聽到〈房間裡的大象〉的demo時，就覺得旋律動人，而當細讀歌詞時，她更感受到一種難以言說的緣分，「不是刻意去找人寫我的心情，但這首歌恰好能完整表述我這幾年的感受。」〈房間裡的大象〉讓她感到「這張專輯終於有了歸屬」。對她來說，這不僅是一首歌，更像是五年沉澱後，再次把自己交給音樂的重量與起點。

在錄音時，楊丞琳並未一氣呵成，而是反覆斟酌。「前半段音樂比較安靜時，我總覺得差了一點什麼。」為此她重錄了許多次，她認為這首歌並不需要炫技，而是要用柔軟的聲線唱出溫柔的堅定。她最喜歡的一句歌詞「愛是一萬次成長，好壞我全都珍藏」，甚至在錄音前就放進了自己的社交媒體簡介。

▲▼ 楊丞琳〈房間裡的大象〉 。（圖／索尼提供）

▲新歌呈現出楊丞琳在音樂中對成長與自我和解的深刻思考。（圖／索尼提供）

MV由陳奕仁導演與仙草影像操刀，導演打造了1:1真實傾斜屋，楊丞琳親自吊鋼絲，在失衡的空間中表現被恐懼壓迫下的掙扎，她說：「在那一刻我完全把自己交給技術人員，所以能更專注在情緒裡。」MV中還呈現三位素人角色的故事：過勞的上班族、被未婚夫拋棄的小資女、遭霸淩的高中生。這些設定是楊丞琳與導演多次討論之後爭取到的結果，希望透過最日常、最普遍的處境，來讓更多人共鳴：「大象不一定是罕見的事，每個人承受的重量都不同，但同樣真實。」

關鍵字

楊丞琳

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

