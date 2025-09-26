韓女星參加《中文怪物》第一題就想哭！　崩潰心聲曝光

記者王靖淳／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」近日豪砸500萬元，推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百名外國人，進行一場中文大賽，節目一上線便在網路上掀起話題。其中，韓女星尹到怡事後也透過Threads發文，分享自己參與節目錄影的心得感想，同時也直言：「第一題就想哭！」

▲尹到怡。（圖／翻攝自Instagram／yxxndoi_）

尹到怡坦言，她在錄影當下，光是看到第一題的題目就想哭，同時也以幽默的口吻自嘲，自己的中文聲調真的亂七八糟。接著她也在文中向大家解釋，自己之所以會對《中文怪物》賽制，感到如此崩潰的真正原因。她表示，對於母語是韓文的她而言，中文最難的部分莫過於四聲，「韓文根本沒有聲調」，因此要她背中文的四聲，讓她覺得好難。

▲尹到怡分享參加《中文怪物》的心得。（圖／翻攝自Threads／yxxndoi_）

尹到怡也對於中文裡，「明明發音一樣，聲調一變意思就完全不一樣」的特性，感到相當不可思議，並笑稱自己快瘋掉。為了讓網友們體會到聲調的困難，尹到怡自爆一段過去所發生的糗事。她透露，自己過去曾因聲調錯誤，而將芒果乾直接說成，帶有髒話諧音的芒果幹，最後也在文末幽默喊話：「大家快去看我在中文怪物，被聲調折磨的樣子吧。」