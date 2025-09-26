爆小S可能復出時間　派翠克今坦言「送神秘禮物給檸檬」

記者葉文正／台北報導

2025年釜山國際影展「全球OTT大獎」擔任頒獎人與表演嘉賓的演員「蕭子墨」與「小姐不熙娣持人派翠克擔任Caprillé卡布里開幕記者會主持人，派翠克今天透露，小S參加金鐘獎的掙扎心情，由於今天出席香氛的活動，也說會買給緋聞女友檸檬「她要什麼我都買給她」。

▲蕭子墨(左)與派翠克出席活動。（圖／記者葉文正攝）

提到今天的活動，派翠克表示，他們有這個產品，使用後可以睡很好，有自然的味道，健康，安全，派翠克說：「平常很常睡不著，可能工作壓力大，每晚想太多，還被廠商催腳本，大約都凌晨三點才能睡，我寫本寫不出來就會開始玩寶可夢。」

▲蕭子墨與派翠克。（圖／記者葉文正攝）

至於金鐘獎二度入圍，派翠克也說，前一次沒得並沒有睡不著，能夠第一次進入殿堂，跟大前輩瓜哥、憲哥等呼吸同一個空氣就很開心，當時沒想太多，這次會跟S姊一起走紅毯，他也透露，當時小S有在猶豫：「柳柏成你覺得我要去嗎⋯可是⋯內心戲很多，但接著我就看到大家報導說她要去。」讓派翠克哭笑不得，還綜藝摔，那妳當時是在猶豫什麼。

派翠克這次入圍要對上Lulu與陳漢典情侶檔，他也認為：「因為我每個節目都有看，平常是電視兒童，能一起角逐盛事已經非常光榮，但我想要得啊，

Lulu現任前任都入圍，真的很旺。」並說跟Sandy主持，像跟同學與朋友般在聊天，昨天還有收到她送的蛋黃酥。

派翠克也被問到S姐有透露什麼時候回來嗎？他也表示：「謝謝金鐘獎，給姐很大勇氣跟動力，都有跟姐保持聯絡，這次換我給她支持，希望她趕快回來，也希望金鐘能讓他知道大家都很希望她回來。

提到LuIu跟陳漢典即將結婚，他也說「蛤，原以為節目梗，我去粉專跟IG還有新聞滑了一遍才知道是真的，最好奇的是怎麼沒人說出他們約會，我相信Lulu已經賺很多，不是為了憲哥的兩百萬。雖然我知道她也是很愛錢，說不定加減賺。」

至於要不要送檸檬香氛，派翠克說，如果她看的這個片段她想要什麼我都買給她。但嘴硬說沒有交往，現在是相處中，會一起出去，正常交友蠻開心的。