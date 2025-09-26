Jun醬認中文爛「第一輪就被淘汰」　公開參加《中文怪物》真心話

記者王靖淳／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」近日豪砸500萬元，推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百名外國人，進行一場中文大賽，節目一上線便在網路上掀起話題，第二集已於24日播出。其中，日籍YouTuber Jun醬在第一關就被淘汰，為此他也在頻道上傳影片，分享自己參加節目的真實感想。

▲Jun醬是《中文怪物》最快被淘汰的日本人。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

Jun醬在影片中自嘲，他是在《中文怪物》裡最快被淘汰的日本人，更笑稱自己應該是參賽者中中文最爛的日本人。接著他也分享當天參與拍攝的幕後花絮，並表示在抵達位於有點像鄉下的攝影棚後，眼前突然發現很多外國人，讓他大開眼界，更忍不住驚嘆：「我沒有看過這麼多種外國人，那個空間我覺得很有趣。」

▲Jun醬自認中文不好。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

Jun醬也觀察到，現場的日本人果然還是比較內向，而歐美與非洲的參賽者，則顯得較為外向、熱情。而當他實際走進斥資500萬台幣打造的攝影棚後，更是讓他有種進去《魷魚遊戲》世界的感覺，場面相當震撼。JUN醬也自爆，自己當天最開心的時候，是在搭電梯的時候。他解釋，因為攝影棚的電梯很小，「我旁邊有很多美女」，能與來自世界各國的美女共處一室，也成了他在錄影過程中，最為難忘的回憶。

▲Jun醬分享參加《中文怪物》的心得。（圖／翻攝自YouTube／JUN醬【住在台灣の日本人】）

Jun醬透露，當他看到第一輪的比賽題目竟是四聲時，便當場覺得不妙，從未上過語言學校，中文全靠在生活中學習的他，果然就在第一輪的比賽中就遭到淘汰。談到參與節目錄影後的心得感想，Jun醬表示：「我參加這個節目後真的對中文感謝的感覺」，並透露未來若有機會，他會想去上語言學校，希望能藉此提升自己的中文能力。