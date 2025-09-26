網紅即將臨盆！老公找來「EXO本命」家裡探望　孕婦沙發上跳起來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星兼人氣YouTuber情侶檔「Enjoy Couple」Lala、Minsu近來透過頻道紀錄懷孕日常，妻子Lala身為團體EXO忠實粉絲，老公Minsu為了給她一個驚喜，找來老婆的本命Suho到家中探望，爆笑的是，她當場從沙發上跳起來，臉上喜悅藏不住。

▲▼Lala躺在床上看到偶像進門嚇傻。（圖／翻攝自enjoycouple YouTube）



Lala孕期進入後半段，由於懷有雙胞胎，負重比一般孕婦辛苦，老公看到她狀態不佳，特地找來偶像EXO Suho到家中探望，她原本還躺在沙發上，當看到本命Suho走進家裡，迅速從位置上跳起來，害羞到逃跑，這幕逗得粉絲大笑，留言表示「這個反應是真的」、「真的是最傳奇的成功粉絲」。

▲▼Suho相當害羞對腹中寶寶喊話。（圖／翻攝自enjoycouple YouTube）



為了給寶寶好的胎教，Suho在Minsu的拜託之下，先清唱了一段新歌，還唸故事書給腹中胎兒聽，Suho用溫柔的嗓音念著「當我非常疲憊的時候，你用雙手環抱住我的時候說著『我會守護媽媽』，這句話比任何話語都還有力量，我愛你，愛你，我的寶寶」，讓Lala感動流下眼淚，這段也讓粉絲直呼有洋蔥。

事實上，Lala是EXO相當忠實的粉絲，喜歡了團體13年，其中最愛的偶像是Suho，過去她與老公Minsu結婚時，Suho更情義相挺到婚禮現場獻唱祝歌，影片掀起熱議。