阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！　柯羅爆騷擾爭議敗部復活

記者王靖淳／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」近日豪砸500萬元，推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百名外國人，進行一場中文大賽，節目一上線便在網路上掀起話題，第二集也已於昨（24）日播出。其中，日籍YouTuber阿部瑪利亞無預警宣布退賽，由來自海地的畢諾煦，與烏克蘭的柯羅重新回到比賽的舞台。

▲阿部瑪利亞宣布退賽。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

第二集節目一開始，主持人酷的夢便先揭曉五位隊長的人選。他表示，這五位是在第一關，最快答題成功的強者，因此，他要賦予他們權力，「讓你們成為隊長，帶領隊伍迎向下一關。」而最終脫穎而出的，分別是來自波蘭的安娜、日本的三浦直矢、美國的陳安陽、海瑞森，以及俄羅斯的狄伯仁。

然而，在這集節目中，擁有超高人氣的日籍女星阿部瑪利亞，竟無預警地宣布退賽。為此她也親自向大家說明，自己的缺席原因。她俏皮地問道：「有人發現我不在嗎？」接著便表示，自己是在第一關結束之後，身體有點不舒服，所以第二天的拍攝就放棄了，並向所有人誠心致歉：「對不起。」

▲柯羅敗部復活。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

在這集節目中，由於阿部瑪利亞的退賽，讓在第一階段遭到淘汰的畢諾煦以及柯羅兩位選手，雙雙回歸比賽舞台。這個驚喜的安排，更為接下來的團隊合作賽，增添更多的變數。事實上，柯羅最近才爆出偷拍及傳訊息騷擾女生等爭議，為此他也拍片道歉，引發不小討論，如今在節目中敗部復活，再度掀起網友們的討論及關注。