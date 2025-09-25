《角頭－鬥陣欸》成就國片奇蹟　崔浩然出演南霸天「海董」震懾影迷

文／人物誌

《角頭》系列自2015年首集開出亮麗票房，現已成為國產黑幫電影的代名詞，雖然首集便將許多要角賜死，但透過往前敘事的方式，補足了「角頭宇宙」的完整世界觀。於2025年推出的《角頭－鬥陣欸》，延續系列核心精神與勢力版圖，刻劃大橋頭、北館、頂莊、北城、東門幫的明爭暗鬥，以及來自南部新勢力「南霸天」的侵門踏戶，南北大戰掀起了腥風血雨，當「利益」與「義氣」有所衝突，地方角頭們又該如何抉擇？

▲《角頭》系列現已成為國產黑幫電影的代名詞。（圖／角頭文創 - GATAO MOVIE 官方臉書專頁，下同）



講述《大橋頭》之後的江湖故事，崔浩然出演南霸天「海董」震懾影迷！

《角頭－鬥陣欸》時間線落在《角頭—大橋頭》、《角頭2》之間，也就是麥可逃到美國避風頭之後、健合會出現之前。本集以大橋頭的阿標（黃騰浩飾）為要角，在麥可走後，阿標憑藉毒品走私成為北部毒梟，並以此穩定大橋頭勢力、成為KO桑的左右手；同時，南霸天與東門幫喜爺（喜翔飾）合作，企圖在北館的地盤進行大型建設案，無奈北部角頭不願讓外人插足，導致都更案窒礙難行，喜爺也因此動起殺心……

本集除了集結高捷、王識賢、蔡振南等系列人氣角色，更新增了黃鐙輝、是元介、崔浩然一同加入「角頭宇宙」，讓電影首週突破一億票房，力壓《鬼滅之刃》成為週票房冠軍。值得特別一提的，必須是「鄉土劇熟面孔」崔浩然出演南霸天「海董」一角，先禮後兵又不怒而威的形象，在與高捷的對戲中令人不寒而慄，比起北部角頭的鄉土氣息，更為有錢有勢的海董，為這場地下衝突帶來更多詭譎變化。

《角頭》故事未完待續，成就不拿輔導金的國片奇蹟

臺語「鬥陣欸」意為「結伴」或「湊對」，在黑幫文化中係指緊密合作關係的代稱，尤其電影中的幾位角頭，自小便相識相殺，即便偶有侵擾與糾紛，但大佬們仍因情義而留有底線；然而，被利益沖昏頭的喜爺，不惜為財痛派遣殺手行刺哈達（太保飾），導致本就被眾角頭視為眼中釘的喜爺，終於收到各方的追殺令。正當各方殺紅眼之際，心懷鬼胎的阿標有著不同計畫，與王陽明在片尾的集結，亦預示了《角頭》系列的未來發展。

稍嫌可惜的是，《角頭－鬥陣欸》從原本規劃的15集影集，經多方考量而壓縮成一部電影上映，這樣的調整必然伴隨角色、故事鋪陳不足，以及劇情轉折缺乏呼吸空間的反效果，不過也因此確保作品節奏緊湊，更符合作品受眾的觀影習慣。從首集迄今，《角頭》11年來沒有領取任何政府補助金，卻不斷創下其他國片無法達到的表現，證明了本土題材對觀眾的吸引力，也使創作者反思如何在創作時，兼顧個人藝術追求與觀眾導向，讓國片能更貼近大眾生活。

