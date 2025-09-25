獨／《中文怪物》團隊只有4人！酷認收電視台合作邀約「暫不考慮原因曝」

記者孟育民／台北報導

YouTuber酷的夢斥資500萬元打造《中文怪物》，邀請100名外國人比拚中文，冠軍可獲30萬元獎金，節目上線即引起熱烈討論。第二集在25日播出，即便上傳出了狀況，但首播仍吸引超過5萬人在線上觀看，不過許多人敲碗希望可以和電視台合作。對此，酷坦承確實有收到邀約，但目前想先把節目做好，所以暫不考慮，「因為我們是一個非常小的團隊，突然有很多人寄信給我們，現在辦公室只有3個員工加上我，一天能處理的事情有限，製作的部分要放在第一，有點忙不過來。」

▲酷籌備一年、斥資500萬元打造《中文怪物》，近期成為熱門話題。（圖／翻攝自YouTube／酷的夢- Ku`s dream）

酷目前還在趕後製，每天水深火熱，睡覺、吃飯都已是奢侈的行為，連同經紀人都跟著下來幫忙剪輯。而隨著節目爆紅，他也坦承確實有收到電視台、相關單位合作邀約，但團隊還沒時間討論，「因為這個不在我們一開始的規劃裡，畢竟我是一個YouTuber，是一個就在網路上做節目的人，然後是免費提供給大家看，當然如果跟一個影音平台或是跟電視台合作，可以讓更多人看到這個節目，可以配合的雙方都開心的話，我們是不排斥，但我們要先把節目剪完，所以目前比較沒有考慮這件事。」

▲酷坦言有收到電視台邀約。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream ）

《中文怪物》獲得空前絕後的好評，網友狂讚節目規格可以登上Netflix，還把他譽為法國的Mr Beast。面對如此評價，酷坦言壓力極大，也謙虛回應，「我沒有想當Mr Beast，我這個企劃只有兩個目標，第一是希望可以做規模大的節目來娛樂大家，第二是希望可以推廣中文，這個目標有達到就夠了。」

▲酷希望可以推廣中文 。（圖／酷的夢提供）



酷團隊只有4人，卻包下製作100人的大型企劃，他本人更是首次擔任導演，表現被現場來賓、評審誇讚，他則說：「因為他們看不到幕後發生什麼，我出來露臉的時候都在笑，其實我在後面很崩潰。我一點都不專業，我到現在還是覺得我在剪輯、設計關卡方面，還可以做得更好，但是我有時間壓力，我也沒辦法花一個禮拜調整小細節，只能趕快把剩下的集數剪完。」