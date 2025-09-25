串流收視週榜／成毅《赴山海》9月最強！　3甜寵陸劇性張力誘人

記者陳芊秀／綜合報導

甜寵陸劇仍是台灣觀眾最愛，現在還加上直式短劇的霸總劇崛起！《深情眼》描述30世代女子的姐弟戀故事，短劇《千億總裁向我求婚了》描述幼兒園老師意外與千億身價總裁相親。而南韓女神全智賢主演的《暴風圈》因一句台詞在陸網引發辱華質疑，同時劇集在全球掀起一波追看熱潮，《ETtoday星光雲》介紹5部熱播陸劇，同時帶來最新一週串流收視排行。

深情眼

▲《深情眼》。（圖／翻攝自微博）

《深情眼》改編自晉江文學城作家耳東兔子的同名小說，描述年過30的葉濛職場失意，辭職回到老家小鎮，遇見長著一雙深情眼的年下男子李靳嶼，兩人發展姐弟戀，不料卻牽引出上一代的命運糾葛。該劇是大陸暑期檔現偶劇的一部黑馬之作，張予曦與畢雯珺的CP感有強大火花，兩人對戲被陸網形容「充滿性張力」，在台灣多個串流平台播出，在MyVideo衝上第2名、LINE TV第4名、Netflix第10名。

千億總裁向我求婚了

▲《千億總裁向我求婚了》是直式短劇。（圖／翻攝自微博）

《千億總裁向我求婚了》是直式短劇最常見的霸總題材，描述千億總裁祁宴西為自閉症姪子找心理醫生，意外與赴約相親的幼兒園老師溫寧見面，沒想到失語的姪子卻突然開口說話，火速求婚領證，開啟先婚後愛的浪漫愛情。該劇彭瑤搭檔張正越，兩人都是短劇界的人氣演員，在LINE TV上周排行第7名，最新一周收視排行第2名，僅次於台劇《寶島西米樂》。

他野

▲《他野》是短劇人氣CP白昕怡、朱一未第32搭作品。（圖／翻攝自微博）

《他野》由短劇人氣CP白昕怡、朱一未主演的虐戀劇。白昕怡、朱一未雙雙因短劇走紅，並且已經結為夫妻，兩人婚後也持續合作多部短劇，《他野》是兩人第32搭作品，描述女主角慕七七受盡陷害，脫離原生家庭嫁給父母的仇人、洪幫太子爺的盛驍，沒想到婚後備受疼愛，男主角人設是觀眾最愛的引導型戀人，一步步帶著女主角自己成長。劇集是iQIYI短劇榜連續兩周第一。

不眠日

▲白敬亭新劇《不眠日》。（圖／翻攝自微博）

白敬亭繼《難哄》又推出新劇《不眠日》，屬於刑偵題材，且劇集僅16集，象徵著串流陸劇集數開始減少的時代來臨。《不眠日》結合奇幻設定，描述警官丁奇憑著時間循環感知力破解奇案，然而每一次時間循環開啟，就會出現新的意外，一步步追查發現更大陰謀。該劇開播首周就衝上Netflix第4名，在iQIYI第3名，顯見白敬亭在台灣的高人氣。

赴山海

▲《赴山海》9月收視最強陸劇。（圖／翻攝自微博）

陸劇男神成毅主演穿書武俠劇《赴山海》，被廣大粉絲敲碗超過半年，終於盼到開播。該劇改編自溫瑞安的小說《神州奇俠》，再結合「穿書」設定，描述男主角肖明明原本為武俠遊戲「神州奇俠」做遊戲測試，沒想到卻魂穿進入系統成為主角，但是系統劇情嚴重偏離，為此展開不可預測的歷險。該劇在9月大陸串流收視霸榜第一，在台灣也是平台iQIYI冠軍作品。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《暴風圈》登觀看次數最多原創韓劇

▲《暴風圈》連續13日收視第一（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《金子般我的明星》衝第一

▲friDay影音收視週榜(9/15-9/21)。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《電影版孤獨的美食家》奪冠

▲Hami Video收視週榜(9/15-9/21)。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《赴山海》開播登頂&短劇《她野》霸榜

▲iQIYI收視週榜(9/15-9/21)。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜(9/15-9/21)。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《紅豆麵包》演到麵包超人誕生

▲KKTV收視週榜(9/15-9/21)。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《千億總裁向我求婚了》飆第2

▲LINE TV收視週榜(9/15-9/21)。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《零日攻擊》7周冠軍《深情眼》上架首周第2

▲MyVideo收視週榜(9/15-9/21)。（圖／MyVideo提供）

Netflix／白敬亭《不眠日》熱門第4

▲Netflix收視週榜(9/15-9/21)。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》霸榜7周

▲公視+收視週榜(9/15-9/21)。（圖／公視+提供）