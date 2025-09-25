韓啦啦隊女神專輯爆涉不法　經紀公司7點聲明「保護旗下藝人」

圖文／鏡週刊

2S成員安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙（Mingo）舉辦粉絲見面會，卻爆出公開唱歌沒付版權費等著作權問題，本刊求證經紀公司2S SPOTAINMENT後，經紀公司也發出7點聲明表示，所有活動相關版權問題與專輯在台販售，包含專輯《How2How2》進口、活動相關事宜等稅金皆為合法程序外，對於不實指控也將搜集相關證據，並預計將在韓國正式提起訴訟來「保護旗下藝人」。

▲安芝儇、南珉貞、趙娟週與朴旻曙進軍歌壇舉辦粉絲見面會鬧出糾紛，經紀公司發聲明捍衛旗下藝人。（圖／本刊資料庫／鏡週刊）



2S在粉絲見面會上唱了少女時代、BIGBAN以及梁靜茹等歌手的歌曲共6首，遭指控沒有付版權費，對此經紀公司表示，「粉絲見面會的所有表演皆依照主辦單位──韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司──的規劃執行。相關的版權事宜，均由該主辦單位負責處理與執行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安芝儇來台發展兩年多，甜美形象深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自安芝儇IG／鏡週刊）

至於專輯在台販售卻遭控沒繳納音樂版稅，經紀公司強調：「本次專輯的發行商為Fanding，再透過Fanding委託韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司負責進口、流通與銷售。」針對外界疑慮Fanding公司也回覆表示：「所有委託單位所通知需繳交的稅金，均已依法繳納。」

▲2S成員南珉貞為專輯拍宣傳照。（圖／2S SPOTAINMENT提供／鏡週刊）

對於專輯真偽的質疑，Fanding也說明：「實體專輯並非必須登記於韓國音樂著作權協會，該登記並非法律強制規範，不登記並不構成違法。」並強調專輯引進台灣事宜，「所有委託單位所通知需繳交的稅金，均已依法繳納；據我們所知，進口管道皆為合法程序。」

經紀公司表示，自粉絲見面會舉辦後就注意到韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司內部員工涉及違法情事後，便再也沒與有任何直接合作關係，目前經紀公司也著手蒐集相關證據，預計將於韓國正式提起訴訟。

▲2S出道代表作《How2How2》遭爆非法引進台灣糾紛。（圖／讀者提供／鏡週刊）

經紀公司強調，台灣部分唱片行流通之專輯並非經正規授權取得，此類侵權行為不僅嚴重損害藝人合法權益，更影響廣大粉絲的支持與信任。對此經紀公司絕不容忍任何侵權行為，並將依法採取法律行動，追究相關責任到底。也將「保護旗下藝人」避免不當行為髓害自家藝人權益。

2S經紀公司七點聲明全文： 1. 粉絲見面會表演版權問題 粉絲見面會的所有表演皆依照主辦單位──韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司──的規劃執行。相關的版權事宜，均由該主辦單位負責處理與執行。 2. 專輯在台灣發行卻未繳納音樂版稅之疑慮 本次專輯的發行商為 Fanding。Fanding 委託韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司負責進口、流通與銷售。針對外界疑慮，Fanding 回覆表示：「所有委託單位所通知需繳交的稅金，均已依法繳納。」 3. 專輯是否屬於盜版 對於專輯真偽的質疑，Fanding 說明：「實體專輯並非必須登記於韓國音樂著作權協會，該登記並非法律強制規範，不登記並不構成違法。」因此，相關質疑並不成立。 4. 專輯是否透過非法途徑進入台灣 對此，Fanding 明確回應：「所有委託單位所通知需繳交的稅金，均已依法繳納；據我們所知，進口管道皆為合法程序。」 5. 是否與韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司有合作 自粉絲見面會以來，本公司唯一的正式合作夥伴皆為 Fanding，從未與韓商達爾網路技術有限公司台灣分公司有任何直接合作關係。在相關新聞曝光前，本公司及合作廠商即已注意到該公司內部員工涉及違法情事，並已著手蒐集相關證據，預計將於韓國正式提起訴訟。 6. 針對侵權行為之立場 近日，本公司發現台灣部分唱片行流通之專輯並非經正規授權取得，且各大書局亦有販售盜版小卡。此類侵權行為不僅嚴重損害藝人合法權益，更影響廣大粉絲的支持與信任。本公司對此態度堅決，絕不容忍任何侵權行為，並將依法採取法律行動，追究相關責任到底。 7. 保護公司藝人之立場 近期，眾多韓籍啦啦隊進軍台灣，本公司對此發展持正面與樂見其成的態度。然而，我們同時注意到，有部分不肖人士企圖從中牟利。對此，本公司將一如既往秉持「保護旗下藝人」為首要原則，竭力守護並照顧每一位藝人。同時，我們也呼籲外界共同維護產業的良性發展，避免任何不當行為損害藝人權益與市場秩序。



更多鏡週刊報導

版權糾紛又一樁／獨家！2S、蘇志燮全中招 白冰冰也踩雷氣到跳槽

版權糾紛又一樁／獨家！韓啦啦隊組女團2S爆「版權風暴」 粉絲見面會熱唱名曲竟被爆未付費

「韓籍啦啦隊女神」李雅英羞曝理想型 喊外貌不重要