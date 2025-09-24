劉冠廷出道18年遇大魔王！　「狂NG不忍了」要求：可不可以換角

記者黃庠棻／台北報導

歷時四年籌備，奇幻都會愛情喜劇《新手上路》，目前正如火如荼拍攝中。今（24）日主演劉冠廷、黃冠智、楊銘威與爆花（蔡亘晏）穿著劇中的造型，一起出席媒體探班茶敘，大方分享拍攝的趣事，而楊銘威因為平常講話太過好笑，被劉冠廷封為「大魔王」。

▲劉冠廷、黃冠智、爆花（蔡亘晏）、楊銘威出席《新手上路》媒體餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

劉冠廷在《新手上路》戲裡與陳意涵、黃冠智上演三角戀，劇中他更是有陰陽眼，可以看到飾演鬼魂的楊銘威與蔡亘晏，回憶拍攝現場，出道18年的他忍不住直呼「楊銘威是大魔王」，常常會在臨場發揮、講出諧音梗，讓他不斷笑場，直接跟製作人反應「可不可以換角」。

▲黃冠智、劉冠廷、爆花（蔡亘晏）、楊銘威出席《新手上路》媒體餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

談到諧音梗，劉冠廷透露有一幕是陳意涵飾演的媽媽，一邊喝酒一邊喂女兒「桃子」喝母乳，結果楊銘威冷不防講出一句台本上沒有的臨場發揮，說道「這算不算是一種『桃醉（陶醉）』呢？」讓現場所有演員都憋笑、差點笑場，幸好導演看了一下發現畫面可以，但仍讓劉冠廷緊張直呼「真的可以嗎？我剛剛嘴角有抽動耶！」

▲劉冠廷。（圖／記者湯興漢攝）

《新手上路》劇組相當歡樂，雖然劉冠廷表示楊銘威是大魔王，但有一場跟黃冠智的對戲，足足NG了13次，他笑說那一場戲要幫懷孕的陳意涵弄月亮枕，因為要輕聲細語，他默默轉頭看著對方，雙方離得很近，忍不住一直笑，就連導演都要出面制止才能繼續拍攝。

▲黃冠智。（圖／記者湯興漢攝）

《新手上路》以創新且深具省思的方式，融合特效、動作與喜劇，探討女性在生育前後面臨的職場挑戰、育兒焦慮與產後憂鬱等現代議題。在刺激與歡笑之間，帶領觀眾體驗溫暖而療癒的情感轉折。

▲劉冠廷、黃冠智、爆花（蔡亘晏）、楊銘威出席《新手上路》媒體餐敘。（圖／記者湯興漢攝）