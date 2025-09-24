獨／《中文怪物》爆紅！酷「壓力遽增變瘦」嘆狀態欠佳：不敢看Threads

記者孟育民／台北報導

YouTuber酷的夢斥資500萬元打造《中文怪物》，邀請100名外國人比拚中文，冠軍可獲30萬元獎金，節目上線即引起熱烈討論，獲得廣大網友好評。然而在首集成功的背後，酷卻一刻不敢鬆懈，反而承受巨大的壓力，他向《ETtoday星光雲》透露，現在自己狀態不太好，「我現在忙到連情緒都沒辦法，我昨天只睡了3個小時，現在還在趕第三集，因為這禮拜六就要上了，而且第四、五集還是初剪的狀態，我現在壓力超大。」

▲酷如今仍在剪片地獄，現況曝光 。（圖／酷的夢提供）

《中文怪物》獲得空前絕後的好評，網友狂讚節目規格可以登上Netflix，還把他譽為法國的Mr Beast。面對如此評價，酷坦言壓力極大，吐露真實心聲，「我們有打到很多不是我們客群的人，或是不知道我是誰的人，突然就開始關注我們的這個節目，所以很多眼神、目光在看我們在幹嘛，就會覺得壓力很大，所以我盡量不看，我也不太敢看Threads，不管是誇獎還是批評都盡量不要被影響比較好，想做好節目比較重要。」

▲酷坦言近期壓力遽增。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream ）

酷坦言睡眠不夠是目前遇到最大的難題，甚至連睡覺都夢到在剪片，加上一天工作長達16小時，幾乎都坐在電腦前趕後製、調整內容，導致身體酸痛，他苦笑說：「我每天只睡3個小時，我也有一點消化不良變瘦，因為我邊剪片邊吃飯，所以有一點吃不下，我會逼自己喝蛋白粉，我就很想把節目做好，現在不能浪費時間。我已經很久沒出門放鬆，現在的狀態是不太健康，但我對這個節目水準很滿意，等10月全部上完再休息就好了。」

問到目前還有遇到什麼困境嗎？他則說：「我們發現很多觀眾在家也會一起猜那個聲調是第幾聲，完全沒想到大家會跟著一起玩，因為我們想說聲調對一般台灣人來說是很基本，我們有在拿捏說給觀眾一起玩的時間夠不夠。」對此，他有稍微調整節目節奏，希望可以優化內容。

▲酷團隊人數不多，目前只希望把節目做好 。（圖／酷的夢提供）

《中文怪物》第二集將在24日晚上8點上架，而第三集是在本周六，酷希望大家能感受到節目的用心，以及傳遞中文的美好，也謙虛說：「我是覺得大家稱讚我們稱讚得有點太早了，應該要看整體才會知道到底這個節目成不成功。」不過，他對所有人的鼓勵感激在心，「第一集也超過一萬個留言了，因為我現在狀態有點太緊繃了，沒辦法一個一個回，或是一個一個看，但是大家的關注，我們都有感覺到，然後也有非常多人Donate，真的很溫暖、很感動。」

