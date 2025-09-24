曹雅雯遭狂粉騷擾3年崩潰！　曝光「超驚人保鑣費」

▲曹雅雯受邀演出衛武營「大玩樂家」系列音樂會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

衛武營「大玩樂家」系列音樂會，本屆邀請金曲歌后曹雅雯助陣，將攜手國際指揮大師簡文彬及知名樂團，挑戰流行與古典交響的嶄新融合，今（24日）出席記者會，曹雅雯坦言心情一點也不緊張，「一開始覺得蠻害怕的，因為對流行歌手來說很有挑戰性，但同時又覺得很刺激，於是決定放手一搏，把這場音樂會當作送給自己出道15年的禮物！」

▲▼曹雅雯飽受恐怖粉絲騷擾所苦。（圖／記者周宸亘攝）



她近年飽受新加坡籍恐怖女粉絲跟騷，提及演出維安，簡文彬表示：「大家不用擔心（安全），我有自己的作業流程，也跟在地的治安機關，有固定的作業模式，大家不用擔心有意外，一般民眾也不用擔心。」曹雅雯雖然買了辣椒水，但都忘記帶在身邊，她也曾詢價保鑣費用，無奈4小時1萬多元起跳，直言：「好貴！」她表示現在多少還是會擔心，「畢竟活動都是公開的，但看到怪帳號還是覺得很恐怖。」更笑說：「現在回家常會疑神疑鬼、眼觀八方，不想再搬家了。」

而曹雅雯爸爸日前離世百日，她表示爸爸曾托夢要皮帶，趁著百日燒了皮帶給他，先前更曾託夢給乾姐姐說演唱會要坐在舞台的鼓前面，讓她哭笑不得說：「這樣要怎麼聽得到啦！」被問爸爸離世前有無擔心她身邊沒人陪？曹雅雯笑說：「他知道我比較習慣一個人，他自己個性也是這樣，請保鏢比較自在！」

曹雅雯更透露在籌備過程中三位老師一直給予信心，「我們在對key時，一直嘗試用高低不同的音去調整風格，就是為了要呈現歌曲最好的樣貌。」她強調，相信身邊的合作夥伴是最棒的準備方式，「他們一直鼓勵我要相信自己，也很謝謝老師們的信任！」曹雅雯誠摯邀請大家：「希望大家可以到現場，感受我們用心籌備的演出！」

