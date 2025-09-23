ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

洪詩二寶「首次露正臉」！
晚上睡不著？「４個好眠提醒」
小茉莉「大巨蛋飲酒喧嘩」道歉了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

郭書瑤 春風 陳瑀希 小茉莉 于朦朧 任嬌 陳漢典 LuLu

謝依霖花7年打造300坪豪宅！　 自建戶外泳池「家裡還有電梯」

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝依霖（Hold住姐）在2018年3月和多年好友Green（小綠）結婚，婚後育有1子1女。她在七年前開始於花蓮自地自建蓋新家，23日終於首次曝光家中裝潢，坦言這一路上面臨很多困難，「不過當然現在回頭看真是替自己感到驕傲。」

▲▼謝依霖花7年打造300坪豪宅！ 自建泳池「家裡還有電梯」。（圖／翻攝自謝依霖IG、神仙補習班YouTube）

▲謝依霖的夢想屋花了七年才蓋好。（圖／翻攝自謝依霖IG、神仙補習班YouTube）

謝依霖的四層獨棟住家佔地三百坪、室內兩百多坪，自地自建一共耗時七年才完成，目前一家四口已經住了一年。謝依霖家光是一樓就有七十坪，戶外不僅有可以聚餐、烤肉的院子，還有游泳池。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼謝依霖花7年打造300坪豪宅！ 自建泳池「家裡還有電梯」。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

▲▼謝依霖開箱住家。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

▲▼謝依霖花7年打造300坪豪宅！ 自建泳池「家裡還有電梯」。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

在開箱影片中，謝依霖表示，自己最驕傲的設計就是「地暖」，因為她認為「百病始於寒」，所以希望家中的地板踩起來是溫暖的。不過，她也透露，先前因為不知道開地暖很花錢，一天24小時都開著，結果最後一個月電費高達9萬元。在被電費嚇到後，她才開始精打細算，將電費降至6000元。

除了中島廚房、兒童遊戲室及健身房，謝依霖家中還設有電梯。她表示，自己一開始對於電梯設計很猶豫，但後來並不後悔做這個決定。另外，她坦言二樓的大陽台原本還想做連結到一樓的滑水道，但後來被裝潢師傅勸退。

▲▼謝依霖花7年打造300坪豪宅！ 自建泳池「家裡還有電梯」。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

▲▼謝依霖的家中有健身房和電梯。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

▲▼謝依霖花7年打造300坪豪宅！ 自建泳池「家裡還有電梯」。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

謝依霖說，自己在2018年懷孕後，就開始有了蓋新家的夢想，想和老公帶著孩子回花蓮老家自地自建、過鄉村生活，「沒想到2024年才勉強入住（入住時前面還是半工地），2025才完整完成，歷時七年現實的鐵拳歷練，跟老公抱頭哭了有沒有一百次？原來自地自建這麼難。」而以前偶爾想出去住飯店的她，自從有了新家後，也覺得「住飯店不如回家」，和老公在家中辦派對的夢想也終於得以實現。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

謝依霖Hold住姐

推薦閱讀

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

3小時前

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

4小時前

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

2小時前

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

18小時前

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

14小時前

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

22小時前

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

21小時前

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

14小時前

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

10小時前

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

16小時前

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前

熱門影音

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD

男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT

利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT
陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙

陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

看更多

【泥流入侵】花蓮堰塞湖溢流釀災！街區空拍曝慘況

即時新聞

剛剛
剛剛
44分鐘前20

宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」！反擊5造謠：污言穢語壓得我喘不過氣

2小時前2

《我家的事》曾敬驊「國中照」被挖出！戴粗框眼鏡青澀模樣　網讚從小帥到大

2小時前1

9月24日星座運勢／天蠍座強大資源湧現　處女放下舊制度拚業績

2小時前3

演唱會觀眾等嘸人喊退票！　信沉默2天首吐原因

2小時前43

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前88

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

3小時前1534

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前1717

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

4小時前1218

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

10小時前122

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　
    3小時前3217
  2. 郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡
    3小時前3033
  3. 郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓
    4小時前2418
  4. 丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝
    2小時前148
  5. 于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪
    18小時前222
  6. 小茉莉神隱2天道歉了！「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征
    14小時前2822
  7. 《大熱門》CP成真最大功臣是她！
    22小時前8
  8. 把Lulu當公主寵！從交往到結婚都是陳漢典主動
    21小時前10
  9. 威廉逃兵主持棒遭拔
    14小時前12
  10. 蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴「23年來從未忘」
    10小時前242
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合