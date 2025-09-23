謝依霖花7年打造300坪豪宅！　 自建戶外泳池「家裡還有電梯」

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝依霖（Hold住姐）在2018年3月和多年好友Green（小綠）結婚，婚後育有1子1女。她在七年前開始於花蓮自地自建蓋新家，23日終於首次曝光家中裝潢，坦言這一路上面臨很多困難，「不過當然現在回頭看真是替自己感到驕傲。」

▲謝依霖的夢想屋花了七年才蓋好。（圖／翻攝自謝依霖IG、神仙補習班YouTube）

謝依霖的四層獨棟住家佔地三百坪、室內兩百多坪，自地自建一共耗時七年才完成，目前一家四口已經住了一年。謝依霖家光是一樓就有七十坪，戶外不僅有可以聚餐、烤肉的院子，還有游泳池。

▲▼謝依霖開箱住家。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

在開箱影片中，謝依霖表示，自己最驕傲的設計就是「地暖」，因為她認為「百病始於寒」，所以希望家中的地板踩起來是溫暖的。不過，她也透露，先前因為不知道開地暖很花錢，一天24小時都開著，結果最後一個月電費高達9萬元。在被電費嚇到後，她才開始精打細算，將電費降至6000元。

除了中島廚房、兒童遊戲室及健身房，謝依霖家中還設有電梯。她表示，自己一開始對於電梯設計很猶豫，但後來並不後悔做這個決定。另外，她坦言二樓的大陽台原本還想做連結到一樓的滑水道，但後來被裝潢師傅勸退。

▲▼謝依霖的家中有健身房和電梯。（圖／翻攝自YouTube／神仙補習班）

謝依霖說，自己在2018年懷孕後，就開始有了蓋新家的夢想，想和老公帶著孩子回花蓮老家自地自建、過鄉村生活，「沒想到2024年才勉強入住（入住時前面還是半工地），2025才完整完成，歷時七年現實的鐵拳歷練，跟老公抱頭哭了有沒有一百次？原來自地自建這麼難。」而以前偶爾想出去住飯店的她，自從有了新家後，也覺得「住飯店不如回家」，和老公在家中辦派對的夢想也終於得以實現。