Terry江振愷爆媽媽湊錢送他出國比賽！ 錄影現場哭了讓人鼻酸

記者葉文正／台北報導

許多人以為「想家」只是孩子的專利，但在外打拼的成熟大人，當面對壓力、孤單或疾病時，也常會湧現強烈的思鄉情緒。民視每週一、二晚上10:15分由白家綺與黃豪平主持的《醫學大聯盟》邀請李懿、楊淨宇、Terryr江振愷，與家醫科洪暐傑醫師、內科鄭丁靚醫師，一起聊聊「想家」帶來的身心效應。

▲《醫學大聯盟》錄影，TERRY提到媽媽落淚。（圖／民視）

Terry江振愷提到媽媽都是滿滿的感恩，提到兒時媽媽去市場買魚為了省10元處理費，回家後殺魚、刮鱗都自己來，後來Terry自己有小孩要下廚，才發現自己連殺魚都不會，媽媽為了家簡直是全能。江振愷回憶國中要出國代表台灣參加拔河比賽，但30年前3萬元的費用，讓公務員的爸爸與在成衣廠工作的媽媽為此大吵一架。

▲《醫學大聯盟》錄影。（圖／民視）

江振愷說：「爸爸薪水3萬6要養一家人，媽媽在成衣廠一件衣服5毛、10毛的賺錢，爸爸當時反對，但媽媽為了讓自己圓夢，把工作攢下來的零錢，東湊西湊全拿出來當旅費」，一提到媽媽當年全力支持，讓Terry江振愷忍不住在錄影現場落淚，也讓大家感動不已，江振愷也說當年不負眾望，奪得冠軍回來感謝媽媽讓他為國爭光。

▲李懿說媽媽是她的許願池。（圖／民視）

李懿笑稱自己「根本離不開媽媽」，她曾因料理失敗，打電話向媽媽求救，甚至連蒸蛋都做不出熟悉的味道，只好撒嬌說想吃，媽媽立刻準備好真空包寄來，成了她的「許願池」。

楊淨宇則分享，當年選擇追逐歌手夢想，媽媽全力支持，不但陪伴他比賽，還叮嚀要保護嗓子，深情告白讓全場動容。