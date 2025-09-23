母遇連環車禍「肇事者竟無照駕駛」　KIMIKO暴怒：把別人生命當玩笑

記者張筱涵／綜合報導

知名舞蹈老師KIMIKO今（23）日於社群發文透露，母親開車外出時不幸遭遇連環追撞車禍，雖然車牌當場飛落，現場狀況驚險，但樂觀的雙魚座媽媽卻在LINE上僅淡淡寫下：「剛被後面撞一下，開車以來最大的那種。」甚至還安慰她不要擔心，讓她又氣又心疼。

▲KIMIKO得知媽媽被無照駕駛衝撞感到相當憤怒。（圖／翻攝自Threads／@dancekimiko）



KIMIKO表示，事故發生後警方到場處理，才確認肇事者竟是「無照駕駛」，讓她氣憤直呼：「這人根本把別人的生命當玩笑吧！」她更在貼文中以怒吼的語氣質疑，無照駕駛問題至今仍難以杜絕，「無照上路到底還能逍遙到什麼時候？真有那麼難杜絕嗎？」

▲KIMIKO和媽媽的對話。（圖／翻攝自Threads／@dancekimiko）



去年無照肇事奪走523條人命，威脅更勝酒駕造成160人死亡。立法院初審通過加重罰則，交通部16日公布修法細節，初犯機車重罰1.8萬元到3.6萬元、汽車罰3.6萬元到6萬元外，累犯計算期間將從5年延長到10年，第2次以最高罰開罰，第3次以前次罰款金額加罰1.2萬元，且累犯罰款無上限，待立院三讀通過、總統公告後實施。

►無照駕駛「10年內累犯」重罰無上限 第3次起逐次加1.2萬

▲無照駕駛重罰修法方向。（圖／交通部提供）