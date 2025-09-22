《回魂計》2復仇媽選角有秘辛！導演親曝過程「舒淇主動提換角」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix華語暗黑復仇犯罪推理原創影集《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯，聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，影帝傅孟柏飾演詐騙首腦，還有知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

導演陳正道談及《回魂計》，說道「首先希望觀眾能夠理解角色的過去，再來是同理主線劇情發生時產生的情緒，希望剪接可以讓觀眾共情故事」回憶兩大女主選角的過程，他表示「在劇本發展前期就已經對舒淇提出邀請」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《回魂計》導演陳正道。（圖／Netflix提供）

在雙女主中，一位是兇狠嚴肅且復仇執念強的趙靜、一位是柔弱的家庭主婦汪慧君，導演陳正道對於這兩個女性角色的想像，原先是邀請舒淇飾演「趙靜」這個角色，而在看完前三集劇本後的舒淇主動提出，自己從未飾演過像是汪慧君這樣普遍的家庭主婦，再與導演們談論角色的想法後，舒淇便正式接下「汪慧君」一角。

▲《回魂計》導演陳正道（左）Netflix華語內容總監黃怡玫（右）出席釜山影展。（圖／Netflix提供）

後來，主創團隊看中了《見鬼》中，兇狠到連鬼都不怕的李心潔，且在導演與李心潔第一次見面時，對於劇本一句一字都相當認真執著的模樣，讓主創團隊確定了雙女主的人選。導演陳正道大讚「當兩位演員一同加入討論後，讓角色變得鮮活有趣。」

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

跨海大規模製作的《回魂計》，除製作到海外拍攝，也與不同國家的演員合作，在拍戲時遇上多國語言的溝通與互動，導演陳正道分享「在劇本創作階段就已經決定要使用多國語言來表演，外語能力不好也會有在他鄉能夠溝通的方式，因此在戲劇表演中即使因為語言不通，也能夠先感受到情緒再理解意思」希望觀賞《回魂計》的全球觀眾不受語言限制，也能被深深打動。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

Netflix暗黑復仇犯罪推理原創影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）