陳喬恩結婚3年「選擇不生孩子」！　自認沒耐心：人生是為自己活

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩2022年和馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，肚皮的動靜始終是外界關注的焦點。最近她上節目談論對於「生子」的真實想法，片段在播出後，立刻掀起網友討論。

▲陳喬恩2022年和Alan結婚。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩坦言：「我覺得女生妳過了40歲之後，妳要孩子是一件很難的事情」，一語道盡高齡女性，在求子路上所需面臨的現實與挑戰。她也透露自己與老公Alan，對於小孩子這件事情抱持著隨緣的態度，並表示：「就是說有也可以，沒有的話也沒有關係」，兩人似乎都對生兒育女一事看得很開。

陳喬恩也坦承，自己對於生小孩的看法，與年輕時已大不相同，「我可能年輕個10歲可能我會選擇」，但隨著年齡的增長與心境的轉變，如今的她更懂得順其自然，「時機給你什麼東西，那就是什麼東西」，同時也豁達地表示：「我想通了，我覺得一切都是最好的安排。」

▲陳喬恩重申不生小孩。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩透露，之所以對於生小孩一事，抱持著隨緣的態度，是因為覺得自己可能沒有那麼多的耐心，去應對育兒生活中的種種挑戰。她更霸氣地向另一半喊話：「如果你選擇跟我在一起結婚的話，我選擇不生孩子。」她也補充，如果真的喜歡小孩，她會努力地去做試管，但如果沒有小孩，好像也沒關係的話，她也同樣覺得很快樂。最後，陳喬恩為自己不生小孩的觀點下了註解，「因為我覺得人生是為了自己而活的」，並強調，「愛自己真的很重要。」