歌迷高喊想吃五月天豆腐！　阿信「秒推1團員出去」全場嗨炸

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，雙主題「5525」、「5525＋1」降臨長沙賀龍體育場，主唱阿信表示：「雖然是巡迴，但每場都有意想不到的驚喜！」因為歌迷每張笑臉，讓每晚都獨一無二。長沙首場點歌環節，竟意外誕生「汪汪版」〈而我知道〉；次場五月天更從搖滾樂團秒變「饒舌天團」，脫軌演出笑翻全場，帶給長沙歌迷滿滿的歡樂與驚喜。

出道多年，五月天經典歌曲無數，三小時演唱會難以盡數。團員因此開放歌迷點唱「心中的那首五月天」，其中，有歌迷點了〈我〉並指定Rap部分，瞬間燃起五月天的「Rap魂」，團員們全程以Rap對話，一搭一唱逗樂全場。

而點歌環節有趣的不只如此，有歌迷將長沙特色小吃黑色臭豆腐與五月天的表情球結合，製成「來吃五月天的豆腐」的點歌牌，歌迷笑問「你們今天要吃誰的豆腐？」看著歌迷舉著一大串石頭的「因為你所以五表情包包球吊飾」，阿信表示當然是石頭的，最後獻唱歌迷點的〈哄我入睡〉，滿足歌迷。

相隔七年再訪長沙，歷經微雨到涼爽秋風，歌迷熱情不減。石頭幽默表示雖因身體不適忌口，最遺憾不能吃辣，卻深信歌迷會給予「最火辣的夜晚」，冠佑則「吃醋」師弟蕭秉治上台尖叫聲更大，喊話歌迷給五月天最響亮熱情的尖叫。怪獸隨後打趣圓場，稱：「大家熱身也差不多了。」邀請全場好好享受接下來的精彩演出。

