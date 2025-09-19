金秀賢公司又起爭議！　營收200億「結算金僅2.7億」背後捲股價操縱　

記者張筱涵／綜合報導

因電視劇《來自星星的你》爆紅成「韓流明星」的金秀賢，近年再憑《淚之女王》掀起全球熱潮。然而，所屬的經紀公司Gold Medalist雖然去年營收突破韓幣200億元（約台幣4.5億元），卻僅支付韓幣2.7億元（約台幣600萬元）作為藝人結算金，引發演藝圈與外界高度質疑。

▲金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist是表哥金沙朗開的。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



金秀賢在2019年退伍後，加入新成立的Gold Medalist。該公司表面上由「Barun 第二號投資組合」全資控股，但實際掌舵者是金秀賢的表哥李沙朗，內部人士透露，Gold Medalist其實是兄弟共同創業，雖然金秀賢持有部分股份，但主要經營由李沙朗負責。

值得注意的是，控股公司背景不明，甚至與一家涉嫌股價操縱、逃稅、正遭調查的科斯達克上市教育企業G公司存在關聯，讓外界對這家明星經紀公司的透明度更加存疑。

依據Gold Medalist公布的審計報告，自2020年起，公司支付的藝人結算金分別為 韓幣5200萬（約台幣115萬元）、1億1100萬（約台幣246萬元）、7500萬（約台幣167萬元）、1億7100萬（約台幣380萬元）與2億7000萬元（約台幣600萬元），5年累計僅韓幣6億7000萬（約台幣1488萬元）。業界人士直言：「經紀公司與演員通常是2:8或1:9分成，藝人應拿走八成以上收入，但Gold Medalist的比例實在難以理解。」

爭議更集中在2024年，電視劇《淚之女王》登上台灣、東南亞與美國熱搜榜，被外媒評為「推動第五次韓流」，也創下tvN歷代收視第三名。金秀賢一口氣接下16個品牌代言，帶動公司營收首次突破韓幣200億元（約台幣4.5億元），但公司卻僅支付韓幣2.7億元（約台幣600萬元）結算金，與業績明顯不成比例。

對於質疑，Gold Medalist回應：「演員結算金屬於個人資訊，無需公告，且支付已包含在用役營收成本內，單憑財報數字推算並不合理。」但與其他經紀公司相比，差距相當明顯。

IU所屬的Edam娛樂2023、2024年結算金分別高達韓幣263億元（約台幣5.8萬元）與韓幣336億元（約台幣元）；NewJeans所屬的ADOR平均每名成員可分得韓幣93億元（約台幣2億元）；與金秀賢同樣是頂流明星的李昇基，其所屬Hook Entertainment也在4年間支付了79%營收作為結算金。

業界人士指出：「大部分公司對藝人都是處於弱勢，只能支付高額分紅，但Gold Medalist卻反其道而行，這樣的數字與現實完全脫節。」