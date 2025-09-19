白家綺老公吳東諺爆：連工作都要看臉色　 葉家妤拚四胎嚇壞老公

記者葉文正／台北報導

公視台語台全新綜藝《光榮島轉來 PLUS》將於 9 月 25 日起正式開播，主持人，由白家綺與吳東諺首度攜手主持，兩人甜蜜又爆笑的默契互動，成為現場最大亮點。現場也邀來白的姊姊與姊夫葉家妤，吳東諺透露工作都要看老婆臉色，已生三胎的葉家妤則透露自己跟老公陳宇風都沒有結紮，會不會生第四胎且看上帝安排。

▲主持人吳東諺(右)、白家綺生活與工作脣齒相依。（圖／記者湯興漢攝）

白家綺表示，每次錄影都要一起到高雄南部中心錄影，「可以一起搭高鐵，一起討論節目內容，一起回家，感情越來越好」。吳東諺則笑說：「連工作都要看她臉色」不過也感性補充：「搭檔是太太讓我可以完全放心發揮，但意見不合時要學會放下情緒一起解決，是最大的挑戰。」

▲小酪梨不受控是全場焦點。（圖／記者湯興漢攝）

作為主持人白家綺的姊姊與姊夫，葉家妤與陳宇風特地現身支持，陳宇風更是從美國返台力挺家人。記者會上兩人分享過往學習台語的趣事與對節目的觀察，葉家妤回憶拍攝人生第一部台語劇《意難忘》時，自己的發音宛如「外星語」，還苦笑說有一句「鴨寮的蚯蚓沒辦法睡過寐」讓她至今記憶猶新。

▲節目主打全家參與。（圖／記者湯興漢攝）

即將在22日生日的吳東諺今天也在現場慶生，兒子小斗宅，女兒小朵拉都在場，吳東諺說：「我壓力比較大，第一次主持棚內節目，我很有想法我都會表達，姊夫很內行的，跟老婆這麼熟悉的人一起工作摩擦還是會有，尤其我台語原本不夠好，幸好跟我對戲的藍葦華是土生土長宜蘭人，所以可以跟他一直講台語練習。」白家綺也說，錄影過程中很神奇，現場有觀眾，基本上都是南部人，「我們是學生，來賓都是老師，東諺還要講每個遊戲的規則，也會被來賓糾正發音。」坦言是很大的挑戰。

不過今天記者會現場有不少兒童，還時不時出現尖叫聲，白家綺也笑說，「錄影現場每天都是這種狀況，每天都有小孩尖叫，主持上就跟在家裡一樣，就是幼稚園，蠻自在的，想想就讓他去跑吧，基本上主持時95%以上都是台語，要跟後製講國語，幫忙翻譯，我認為老公表現很驚豔，除了在家裡照顧我，節目上都會把辛苦工作攬在自己身上，錄影來賓幾乎都是第一次上電視很緊張，要先跟來賓聊天，這任務是東諺在做，不過我的台語是姐姐葉家妤教的，我老公則是我教的，這叫代代有傳承。」

陳宇風跟葉家妤目前育有ABBY跟NINI與小酪梨等三千金，陳宇風說自己是破碎家庭長大的，玩遊戲過程很重要，讓人生中有好的回憶。葉家妤也透露，「今天是二姊跟小酪梨來，大姊姊如今已國中難請假，我覺得可以了，沒有要第四胎。」不過夫妻倆都沒有結紮，未來倘若又懷孕「就是聽上帝安排。」