黃鐙輝體驗獨木舟遭阿翔暗算！　全方位「翻船」連機器都消失

民視、八大《綜藝新時代》日前到宜蘭蘇澳，阿翔、楊繡惠、籃籃以及評審來賓黃鐙輝在海灘開場，首先要來介紹的就是護國神山—中央山脈的起點，阿翔介紹需要有專業的教練陪同前往，並介紹這次帶領的達人小光教練，職人表示中央山脈起點就是最北端的烏岩角，抵達的方式有兩種，分別是從蘇花公路下切，用攀岩的方式前往，另外一種就是刺激好玩，又更為安全的獨木舟。

▲黃鐙輝不斷翻船也翻臉啦。（圖／民視提供）

眾人跟隨職人的教學練習操槳，接著要學倘若在水中翻覆如何自救，眾人更表示這麼尊貴的評審來賓當然不能有事，所以必須好好訓練一下！於是讓黃鐙輝坐在獨木舟上，教練負責拉著獨木舟入海後，立刻將船翻覆，讓黃鐙輝措手不及，趕緊翻船復位，一次就成功。

▲阿翔(左起)黃鐙輝、楊繡惠與籃籃。（圖／民視提供）

。（圖／民視提供）而阿翔見狀表示，做自救怎麼可以只做半套，當然要做全套，剛剛船翻覆只翻了右邊，假如翻覆是在左邊呢？接著慫恿眾人再一次將黃鐙輝推出海，教練朝左邊將船隻翻覆，黃鐙輝再次進水後吐槽海水很鹹啦，別再玩了。再次上岸時，阿翔一本正經地說練習要做全套，左右翻覆還不夠，接下來要練習船隻從正前方翻覆該如何自救，聽完後黃鐙輝立刻下船，大吼要翻船你自己翻啦！我來當來賓，你一直讓我翻船！你們也來練習啦！

接著黃鐙輝拉著楊繡惠準備練習翻船，楊繡惠嚇到立刻拒絕，三個主持人鬧成一團，互相推託，結果一個不留神，攝影器材GOPRO竟然掉到海底，自救學習直接上演找器材大會，最終在小光教練的火眼金睛之下成功救回，讓眾人鬆一口氣。

接著眾人烈日下努力划著獨木舟，一直到抵達全台最大的東澳海蝕洞，準備穿越海蝕洞，成功抵達最北邊的烏岩角，感受秘境沙灘和遼闊美景，在達人帶領下品嘗到中央山脈的天然礦泉水、拍攝天然海蝕洞的剪影網美照、除此之外，這裡也是玩水的好去處，可以跳水，也可以浮潛看海底世界！