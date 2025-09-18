獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

記者蔡琛儀／專訪

70歲「樂壇鬼才」鄭進一近年幾乎淡出歌壇，他去年罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療，抗癌成功，他今（18日）接受《ETtoday星光雲》專訪，談及現況，表示目前病情控制得很好，已經沒有症狀，但還是每三個月要回診追蹤，至少兩年內確定都沒有復發，才能算是完全痊癒。至於今天缺席孫情演唱會一事，他則沒有多做回應。

▲鄭進一。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

鄭進一才華洋溢，過去曾創作無數經典歌曲如〈家後〉、〈故鄉〉、〈媽媽請妳不通痛〉等，他先前曾談到，要把江蕙的金曲〈家後〉拍成電影，不過鄭進一坦言，因去年罹癌，即使病情控制得宜，但還是影響了心情，因此目前拍電影一事已無限期停擺，他也自虧「江郎才盡」，現在沒什麼靈感寫歌，「我推翻不了我自己。」

今年江蕙復出開唱，鄭進一本來就沒有看演唱會的習慣，開玩笑說：「因為我是明星，所以不追星。」他雖沒有到場，但還是讚江蕙：「她還是台灣最會唱。」而後輩李千娜今年推出翻唱專輯，更選唱了他的〈胭脂馬拄到關老爺〉，鄭進一表示有稍微聽一下：「很優秀，都很優秀。」

▲鄭進一偶爾會參與商演。（圖／資料照／台東縣政府社會處提供）

雖然作品無數，不過鄭進一不若外界想像坐擁天價版稅，他自爆大多版稅都被「中間人」攔截走，「我不靠那個賺錢，我就是瀟灑不強求，人家要唱要用都隨便。」向來愛開玩笑的他，其實視名利如浮雲，「能者多勞，能力越強責任越大，生命自然會找出路，我只要有些作品對社會有幫助就好了。」雖自虧江郎才盡，但鄭進一還是有個使命，「我還是想寫很多對家庭、社會有幫助的作品，或許再等幾個月，現在的我還沒有動力。」

他曾在2017年首次站上台北小巨蛋開唱，不過現在鄭進一對於開個人演唱會也沒有執著，「太麻煩，我又不像年輕人或韓星，隨便就秒殺，做不到不要硬拼。」偶爾他也會出席一些演出賺點零用錢，閒暇時就找老朋友敘舊聊天，日子過得相當愜意；13歲女兒則遺傳到他的文采，屢屢在作文比賽中得獎，但對演藝圈則沒有太大興趣，鄭進一也沒有給女兒任何壓力，讓女兒適性發展。不再想著與上天硬幹，而是順應上天安排，這也是鄭進一現在的生活哲學。