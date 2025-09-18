國光女神坐遊艇穿超辣！　「解放細肩帶炸上圍」S曲線全看光

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」Lala（蘇心甯）擁有火辣身材，平時會透過社群記錄生活的她，今（18）日在IG分享一系列遊艇辣照，自信秀出S曲線及傲人上圍，照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲Lala。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

透過Lala分享的照片可見到，她身穿一件粉色上衣，極細的肩帶搭配胸前的水平線條，形成別緻的鏤空剪裁，完美地展現她的傲人上圍及肩頸線條。下半身則搭配一件白色高腰短褲，拉長了整體比例。她坐在遊艇上，並跪在船沿，把頭髮紮成高馬尾，伸出雙手舉至頭後，完美展現S曲線，同時也直視鏡頭露出微笑，看起來非常開心。

▲Lala分享遊艇辣照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

Lala在文中公開近期的真實體重，並大方地承認，自己的體重，已從過去的43kg，正式來到了48kg，足足增加了5公斤之多。在公布自己胖了5公斤後，Lala接著以俏皮的口吻，向大家好奇地問道：「手腳還是一樣都瘦瘦的，胖了5公斤的肉都長去哪裡惹？」貼文及照片曝光後，湧入不少網友留言狂讚「好正」、「漂亮姐姐」、「辣到不行。」