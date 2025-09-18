隋棠增胖8kg首公開露面！　崩潰「坐輪椅現身」認了：壓力很大

記者黃庠棻／台北報導

改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，集結隋棠、李千娜、林雨宣、周丹薇四位全新「瓊瑤女郎」攜手莊凱勛、曾少宗、湯志偉，以及蘇育玄、劉黛瑩、王牧語、陳武康、楊宗昇等實力派演員同台飆戲，詮釋瓊瑤經典。

▲瓊瑤原著小說改編舞台劇《你的故事我的夢》舉辦彩排記者會。（圖／記者徐文彬攝）

戲一開始便瀰漫緊繃氣息，隋棠飾演的汪綠萍坐在輪椅上，神情堅毅卻掩不住脆弱；父母（周丹薇、湯志偉飾）的關心逐漸化為痛苦；曾少宗飾演的楚濂則承受無聲的隱忍與疲憊。這是一個家庭的臨界時刻，每一個眼神與呼吸都像在質問「愛究竟是庇護，還是束縛？」

首次挑戰舞台劇的隋棠坦言，排練過程充滿新鮮與震撼「舞台劇的魔法讓我印象深刻，每次彩排情緒都真實強烈，這是電影和電視無法取代的。剛開始壓力很大，但大家給了很多幫助和建議，讓我很快進入角色。因為情緒起伏太大，還常常收到大家送的喉糖。」

隋棠笑言「每次上場前我都會靜靜沈澱情緒，下戲時則靠導演帶領大家放鬆。特別是飾演我父親的志偉哥，幕後總不吝指導，幫助我掌握聲音的層次感。」

林雨宣飾演的汪紫菱首次踏入費雲帆（莊凱勛飾）投資的餐廳，帶著不安、拘謹與無比好奇；費雲帆的從容與幽默則在無形中拉近彼此距離。兩個年齡懸殊的人物，在細微互動中逐漸迸發甜蜜情愫。莊凱勛分享，費雲帆的魅力不在張揚，而在真誠與自在；這場戲正是兩人情感線的起點，也是全劇溫柔的一筆。

林雨宣笑言，因與莊凱勛私交熟識，前期排練常忍不住發笑「尤其是要說出好多次肉麻的『我愛你』，對我是一個全新的挑戰。」但她也強調，專業氛圍讓自己很快就能進入角色；莊凱勛則表示，這次重新演繹費雲帆，不只想呈現浪漫，更要帶出成熟男人的真誠與自在「那個年代的愛情講究生死相許，希望年輕觀眾也能再次感受到文學的美好與迷人。」

李千娜也分享她在排練中的心情「排練時我一直處在比較低落的狀態，因為一走進排練場就得進入江雁容的情緒裡。常常要靠著有紫菱的戲份，或是排練場外準備的零食，才能稍微放鬆一下，得到一點喘息的空間。但每一次進劇場，我依然充滿期待，想要感受舞台的魅力。」





《你的故事我的夢》將於2025年10月17日至19日於台北表演藝術中心首演，12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院登場，本劇不只是懷舊，更是對愛與勇氣的全新詮釋。購票請洽寬宏售票系統。

