韓一人公司連出事！姜棟元等5人被查違法　法界：不知情也不能免責

南韓演藝圈近期接連爆出多位明星經營的「一人經紀公司」未依法登錄的爭議，讓外界質疑產業內長期存在「被默許的灰色地帶」。

▲金完宣、宋佳人、姜棟元一人經紀公司都沒有依法登錄。（圖／翻攝自Instagram）



據韓媒《亞洲經濟》報導，演員姜棟元、歌手宋佳人與金完宣等人雖然各自成立了經紀公司，但都未履行《大眾文化藝術產業發展法》規定的「大眾文化藝術企劃業登錄」義務。更早之前，歌手成始璄與音樂劇演員玉珠鉉的所屬公司，也因同樣問題遭到點名。

姜棟元在與YG娛樂解約後，與薛賢貞代表於2023年共同成立「AA集團」，但未見於登錄名單；宋佳人去年成立的「GainDal娛樂」，由親哥哥掛名董事，也同樣未登錄；至於金完宣，2020年與粉絲團幹部設立「KWSunflower」，本人更是法人代表，也被查無登錄。

對此，宋佳人合作方JayG Star坦言「未意識到有登錄義務」，並表示將立即補件。

有業界人士直言，許多一人公司其實只是形式上由家人或熟人掛名代表，並未確實完成登錄流程，「這不只影響公平性，也可能讓合約的法律效力出現疑慮。」

根據規定，法人或超過1人的個人事業者若從事演藝經紀，必須登錄並接受嚴格審查，包括實務經驗、犯罪紀錄檢驗、獨立辦公室等條件。若未登錄即營業，最重可處2年以下有期徒刑或韓幣2000萬元（約台幣45萬元）以下罰金。

文化體育觀光部目前已展開至12月31日的「全面登錄指導期」，要求業界自我整頓，並強調要建立「透明合法的經紀環境」。

事件延燒下，韓國國稅廳也開始關注部分演藝公司是否存在逃稅疑慮。由於未正式登錄，公司收支帳目可能不透明，稅務單位正研議是否啟動調查。

法律專家則提醒，即使明星聲稱「不知情」也不能免責，「這部法就是為了防止冒名詐騙與貪污，登錄是法律義務，不是選擇題。」