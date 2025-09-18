成毅陷負評！同劇台灣女星發聲「好好愛護他」：像這樣的後輩很少

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星成毅主演的武俠劇《赴山海》近日熱播，但播出以來正反評價不斷，也引發不少爭議。同樣在劇中有演出的「台灣第一女打仔」楊麗菁，忍不住公開發文力挺，同時揭露對方在片場認真的一面。

▲成毅新劇熱播中卻飽受負評。（圖／翻攝自微博）

楊麗菁在《赴山海》飾演峨嵋派掌門「止塵」，文中分享了她在片場的親身觀察，揭露了成毅敬業且謙遜的一面。她表示，成毅在拍攝期間「真的很辛苦」，不僅睡眠時間極少，每天還要吊著鋼絲飛來飛去，同時必須維持高度專注的集中力。楊麗菁更稱讚他「很有禮貌會跟我們溝通、很尊重我們這些老前輩」，同時感嘆「像成毅這樣有禮貌的後輩很少了，要好好愛護他」。

▲同劇台灣女星發聲「好好愛護他」。（圖／翻攝自微博）

然而這段發言也引發部分網友議論，楊麗菁18日凌晨發文表示接受大家的批評，「但我認為成毅做得很好，他會尊重前輩，會第一時間與演員溝通劇本，非常優秀懂禮貌的年輕演員。好劇需要好演員，也需要熱心評價的觀眾。期待下次合作更精彩」。

而成毅粉絲在楊麗菁貼文下留言：「謝謝為成毅發聲，多謝前輩」、「感謝楊老師正義的發聲……」、「謝謝老師發聲，小時候真的很喜歡楊麗菁老師的電視劇，優秀的演員總是惺惺相惜的」、「八零後的武俠女神，香帥傳奇超好看」。

楊麗菁現年56歲，《赴山海》是她2015年演出《聊齋新編》後，相隔10年再度演出陸劇。