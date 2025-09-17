釜山電影節／紅毯驚現超大咖！Lisa戰袍火辣身材全看光　攝影搶拍

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度釜山國際電影獎於17日舉辦開幕式，各國影星、演員到場共襄盛舉，最驚訝的是，稍早好萊塢大咖蜜拉喬娃維琪驚喜登場，為典禮打開震撼亮點，而即將結婚的珉雅也穿著一襲亮麗禮服登場，還有高庚杓等人陸陸續續抵達，以及BLACKPINK成員Lisa也穿著戰袍登場，現場星光熠熠。

▲蜜拉喬娃維琪驚喜登場。（圖／翻攝自hello tv news YouTube）



▲韓孝周登場。（圖／翻攝自hello tv news YouTube）



釜山國際電影獎紅毯於17日登場，為開幕式揭開序幕，稍早大咖演員蜜拉喬娃維琪驚喜登場，她穿著淡藍色的長禮服、氣勢開到最強，霸氣站上紅毯，另外還有韓孝周以一身黃金水鑽禮服踏上紅毯，聽見記者呼喚，她親切地揮揮手，並比出愛心，四面八方都有顧到。

▲Girl's Day出身的珉雅即將在11月新婚，17日出席電影節。（圖／翻攝自hello tv news YouTube）



以及女團Girl's Day出身的珉雅即將在11月新婚，她迎來雙喜，17日與導演出席盛會，穿著平口湖水綠色鑲鑽禮服，相當優雅。香港演員梁家輝也率性地咬著口香糖現身，他穿著白色西裝，表情看來輕鬆又淡定。

▲Lisa戰袍火展現辣身材。（圖／翻攝自hello tv news YouTube）



緊接著登場的還有《照明商店》金敏荷、《魷魚遊戲》金姝怜，兩人親切地向鏡頭揮手，展現絕美氣質，以及全場等最久的女星Lisa，她轉戰演員領域相當成功，17日出席電影節，雖然包緊緊，但服裝貼身的設計超火辣，胸型、長腿藏不住，吸引攝影搶拍大喊「這邊」、「看這邊」。