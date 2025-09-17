《赴山海》成毅爆負評「廠商們發聲了」！　揭私下感人內幕：全程待命

記者田暐瑋／綜合報導

大陸熱播古裝劇《赴山海》播放量突破2億，近期卻出現穿幫鏡頭登上熱搜，連男主角成毅都被指不敬業，遭到牽連。對此，多家合作品牌方紛紛透過官方微博發聲，大讚成毅每每在拍攝過程中展現出極高的專業素養，是個非常敬業的藝人。

電視劇《赴山海》因評價兩極化引發輿論關注，數家合作品牌方17日發文力挺該劇及成毅，強調成毅在拍攝過程中專業、敬業的工作狀態和態度，感染了現場的每一個人，「哪怕只是一場商務拍攝，都傾注了他極致的專業和真誠。除了必要的換裝時間，他全程在場邊待命，不放過任何一個台前、幕後拍攝的環節，與所有工作人員在一起。這樣一位盡職盡責的好演員，不應該受到斷章取義的惡意詆毀。」

▲《赴山海》穿幫畫面瘋傳，成毅遭抹黑。（圖／翻攝自微博／成毅）



[廣告]請繼續往下閱讀...

該劇開播後，創下開播50分鐘內熱度突破2.6萬的亮眼成績，同時卻遭遇大量負評，部分網友指出劇中出現諸如劇本入鏡、鞋子穿幫等製作疏失，更有人質疑主演成毅37歲演出少年俠客的並不符合角色形象，以及對白咬字不清等問題。針對這些爭議，劇組製作方強調，《赴山海》是一部用心製作的作品，甚至在片尾特別留下一分鐘篇幅記錄所有群演名字。

成毅在15日的直播中也回應，因為自己飾演的角色剛經歷穿越，「他怕露餡，不敢大聲說話，因為他不知道要回答什麼。」所以含糊說台詞的方式是符合人物邏輯和動機的表現手法。成毅也呼籲觀眾應該以「沉浸式」方式觀劇，「不能說吃個飯十分鐘再回來瞄一眼，那這個戲你可能就別點開浪費你的會員了。」

▲《赴山海》穿幫畫面瘋傳，成毅遭抹黑。（圖／翻攝自微博／成毅）