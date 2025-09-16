ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阿Ken被周杰倫讚「很少男人能做到」
用眼過度霧茫茫？5款護眼食物多吃
Lulu叫陳漢典小名超甜！願望成真
YTR劉力穎被打「駐韓代表處出手了」！　挨揍再露面報平安

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber劉力穎最近在韓國因拒絕陌生男子搭訕而被打，並痛批當地警察很爛，照片曝光後立刻掀起討論及關注，為此她事後發布長文及錄製影片還原事件經過，稍早她再度發聲，透露我駐韓代表處介入，協助處理事件的後續。

▲劉力穎。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

▲劉力穎。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

劉力穎在文中透露，目前已和駐韓國臺北代表部Taipei Mission in Korea聯絡完畢，我國駐韓代表處在得知消息後，已聯繫到當天的警察，確認事發的時間與地點，更主動問她聘請律師的意願，準備為她提供後續的法律協助。

劉力穎向所有關心她的粉絲報平安，「目前傷勢恢復的很好，大家不用擔心」。而最讓她感到窩心的，是在事件曝光後，有很多韓國人向她道歉，但同時，她也為此感到有些過意不去，「這都不是他們的錯，反而讓我很愧疚…」，她認為個人的偏差行為，不該由其他韓國人來承擔。

▲劉力穎。（圖／翻攝自Threads／liying0731）

▲劉力穎再度發文報平安。（圖／翻攝自Threads／liying0731）

除了感謝各界的關心，劉力穎也在文中對自己當下的反應，做出了反省。她坦言，整起事件固然是對方的錯，但她也承認，自己當時確實也有處理不當的地方，「我自己挑釁加上動手的問題。」目前已經去驗傷的她表示，最近還會再去一趟麻浦警察局，「有新的事件再跟大家報告，謝謝一切的關心。」

