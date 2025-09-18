三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

▲因換角反爆紅的韓劇。（圖／取自 l.c.m____ IG、yjiinp IG）

圖文／CTWANT

在韓劇的製作過程中，演員陣容的敲定是牽動觀眾期待的關鍵一步。然而，從開拍到播畢的漫漫長路中，總會充滿各種變數。有時，原定的主演可能因個人爭議、健康問題或檔期衝突而不得不退出，迫使劇組臨陣換將。這種突如其來的「換角」危機，往往讓製作團隊與粉絲們捏一把冷汗，深怕影響作品的完整性與收視率。然而，危機也可能是轉機。有幾部韓劇不僅克服了換角的陣痛，甚至在新演員的詮釋下，迸發出意想不到的火花，收視與口碑雙收，成為「因禍得福」的經典案例。

因換角反爆紅的韓劇：《暴君的廚師》李彩玟的臨危受命，成就新一代君王形象

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期在tvN熱播的奇幻穿越劇《暴君的廚師》，開播後迅速以其新穎的宮廷美食題材和浪漫劇情抓住觀眾眼球，收視率節節攀升。其中，飾演擁有絕對味覺、外表冷酷的君王「李獻」的新生代演員李彩玟，更是憑藉其穩定的演技和與女主角潤娥的絕佳化學反應，收穫了爆炸性的人氣。

▲《暴君的廚師》李彩玟在開拍前十天臨危受命接下角色。（圖／取自 l.c.m____ IG）

然而，許多觀眾可能不知道，李彩玟其實是在開拍前十天才「臨危受命」接下這個角色。原定的男主角朴成焄因個人爭議在開拍前夕退出，劇組在萬分緊急的時刻，大膽啟用了當時尚未有主演經驗的李彩玟。這個決定在當時引發了不少疑慮，畢竟古裝劇對演員的儀態、發聲都有著極高的要求。

沒想到，劇集播出後，李彩玟完美地打破了所有質疑。他不僅為戲勤練騎馬與射箭，更以高挑的身形和充滿壓迫感的眼神，成功塑造出一位既專制又內心矛盾的年輕君王形象。他將角色的層次感詮釋得恰到好處，時而展現君臨天下的霸氣，時而流露追查真相時的脆弱與掙扎。李彩玟的成功救援，不僅讓自己一躍成為備受矚目的新星，更為《暴君的廚師》的成功奠定了堅實的基礎，證明了有時意料之外的選角，反而能帶來最驚喜的成果。

▲李彩玟與潤娥CP帶來絕佳化學反應。（圖／取自 l.c.m____ IG）

因換角反爆紅的韓劇：《模範計程車》表藝珍的無縫接軌，成為不可或缺的核心成員

由李帝勳主演的熱血復仇劇《模範計程車》，以「以惡制惡」的爽快劇情獲得廣大迴響。劇中「彩虹運輸」團隊的天才駭客「安高恩」，是團隊中不可或缺的核心角色。最初，該角色由女團April前成員李娜恩飾演，並已完成約60%的拍攝。

然而，開播前李娜恩捲入隊內霸凌爭議，形象一落千丈，劇組最終決定換角，並找來了演員表藝珍接替。這對劇組而言是個巨大的挑戰，不僅需要重拍大量戲份，也考驗著新演員能否迅速融入角色和團隊。

▲表藝珍。（圖／取自yjiinp IG）

幸運的是，表藝珍的表現堪稱完美救援。她不僅在短時間內消化了角色，其陽光開朗的形象與角色外冷內熱的特質產生了絕妙的化學反應，與其他成員的互動也極為自然。劇集播出後，觀眾對表藝珍的表現好評如潮，甚至認為她的氣質更符合角色設定，稱之為「神來一筆」的換角。如今《模範計程車》已成為人氣系列劇，表藝珍飾演的安高恩也成為了觀眾心中無法取代的存在。

▲表藝珍飾演的安高恩成為觀眾心中無法取代的存在。（圖／取自yjiinp IG）

因換角反爆紅的韓劇：《月升之江》羅人友的緊急救火，挽救整部劇的命運

古裝劇《月升之江》的換角事件，堪稱韓劇史上最驚險的案例之一。該劇在播出6集後，原男主角金志洙爆出嚴重的校園暴力醜聞，引發韓國民眾的強烈抵制。在輿論壓力下，劇組做出了艱難的決定：更換男主角，並由當時的男二羅人友接替。

當時，該劇的拍攝進度已超過95%，換角意味著幾乎要將整部劇重拍一遍。羅人友在僅有極短準備時間的情況下，臨危受命接下男主角「溫達」一角。他不僅要迅速熟悉角色，還要與所有演員重新培養默契。

▲羅人友。（圖／取自10042n00 IG）

令人敬佩的是，羅人友憑藉其憨厚、正直的形象與自然的演技，完美地融入了「溫達」這個角色，與女主角金所泫也展現了極強的CP感。他的緊急加入不僅沒有讓劇情銜接出現問題，反而以其陽光的魅力為劇集注入了新的活力。最終，《月升之江》的收視率不降反升，羅人友也因此一戰成名，從配角演員一躍成為備受肯定的一線男星，他的義氣相挺與專業表現，至今仍被業界與觀眾津津樂道。

▲羅人友從配角演員一躍成為備受肯定的一線男星。（圖／取自10042n00 IG）

延伸閱讀

▸ 萬芳醫院變動物醫院？ 家屬跟護理師談話見一畫面驚：那是山羌嗎

▸ 44歲男副總裁換工作「1年投1500份履歷沒人要」 為養家喊：清糞也願意

▸ 原始連結