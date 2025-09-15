陳淑芳獲金鐘特別貢獻獎！　「瓊瑤、大S不在名單」評審揭背後原因

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮將於10月17、18日在台北流行音樂中心舉辦，入圍名單也在今（15日）公布。而眾人關注的「特別貢獻獎」今年由陳淑芳、葉輝龍拿下，原本呼聲高的大S卻沒入圍，評審梁修身對此則說：「這個應該不是我回答的，我們幾位評審都是看到在我們面前報名的名單，我們針對報名的名單來評特別貢獻獎的得獎者。」

▲金鐘獎入圍名單全公佈。（圖／記者孟育民攝）

▲大S徐熙媛。（圖／資料照／記者李毓康攝）

梁修身接著說，「終身成就獎」是由各單位報名，而瓊瑤同樣也不在名單內，「她是我們非常尊敬的影視工作者，但這次並沒有看到她參加這個獎項的競爭。」至於陳陳淑芳、葉輝龍得獎原因，他也說：「這兩位都超過80歲了，可是他們都到這個年紀了，他們都還保持在線上工作，在這個行業都努力不懈，尤其葉輝龍先生一直默默在工作，也不藏私的跟大家分享他的技藝。」





▲陳淑芳。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

談到綜藝節目入圍名單，導演劉崧則說這屆競爭非常平和，「我想主要是參賽的節目都非常的一致，一些長青的節目在自己的格局裡面試圖創新跟改變，主持人獎也很激烈！」他說遺珠是難免的，過程都經過平和、充分討論才決定出名單，「還是希望最優秀，

先前才傳出小S、吳姍儒同以《小姐不熙娣》報名綜藝節目主持人獎，如今是小S入圍，劉崧表示：「我們都是看報名表上面有哪幾為人選，我們是針對這部份，小S長期以來她的主持功力是有目共睹，她跟他的搭擋也很有默契。」