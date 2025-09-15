台YouTube最多倒讚TOP5！　「家寧一人包辦4影片」冠軍曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber家寧和Andy分手後因帳本問題多次隔空交戰，雙方的互動引發外界討論及關注，最近有網友利用「Return YouTube Dislike」統整出一份「YouTube台灣圈最多倒讚的影片」排行榜，結果顯示前五名的名單中，家寧的影片就佔了四部。

▲家寧影片霸榜最多人倒讚。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）



根據這份統計，榮登倒讚數第一名的影片，是YouTuber家寧的頻道「秘月期POPOO」，其中的「家寧正式回應」影片。值得一提的是，在這份倒讚排行榜的前五名中，家寧一口氣包辦了榜單中的四個名次，分別是第一、二、三、五名，包含「有話要說！噓！」、「真相」、以及「噓！回應」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲家寧。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0）

事實上，家寧本月8日才在新影片中再次強調自己沒有違法，並表示已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，釐清真相。她更以群海監察人身份向法院提出刑事附帶民事訴訟，確保公司的權益能夠受到保護，將大義滅親提告生母曾淑惠，「目前案件法院還在審理中，基於無罪推定原則，被告最終是否需要對公司負民事上的損害賠償責任，還需等待法院認定。」