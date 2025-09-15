五月天開唱拋多重驚喜！　千架無人機秀「4分鐘絕美煙火」

▲五月天到貴陽開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴日前到貴陽連唱3場，打造5525雙主題限定演出，上千台無人機隨著音樂變幻20種圖案，五月天距離上回來到貴陽已是8年前，怪獸說：「謝謝貴陽的熱和冷，涼爽的天氣，演出得很開心很愉快，你們的熱，給了我們滿滿熱情。」石頭也表示知道很多人盼著五月天來，五月天自己也很期待，雖然貴陽天氣很涼爽、但希望歌迷都能嗨到汗流浹背地回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼五月天準備多重驚喜寵粉。（圖／相信音樂提供）



回顧五月天25年音樂旅程，橫跨九張專輯與多首單曲，石頭透露最開心是發行首張專輯時，原以為做完就將各奔東西，未料竟能一路相伴歌迷。從青澀少年到如今，五月天憑藉義無反顧的熱情，將無數經典歌曲濃縮於歌單，每首都是「每個人心中都有一首五月天」的最佳印證！

為了給歌迷最獨一無二的夜晚，五月天再次點亮貴陽夜空，千台無人機隨著歌曲精準變幻，呈現「乾杯」字樣、五月天卡丁車、飛天巴士、管家機器人等多達20種經典圖騰。當〈OAOA〉、〈任意門〉等歌曲響起，璀璨煙火與漫天無人機共舞，讓現場歌迷感動直呼：「太幸福了！」

貴陽首場嘉賓由蕭秉治打頭陣，一登場即獲全場尖叫，他感謝歌迷熱情，獻唱浪漫金曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉，讓現場聽得如痴如醉。蕭秉治感性謝謝師兄五月天，讓他首次踏上貴陽舞台，並期待未來能再與大家相會。他接下來也將忙於《活著 Alive》巡演，行程滿檔。