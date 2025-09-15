媽祖好靈！TRASH林頤原為鹿港天后宮寫歌　抱金曲獎盃來還願

▲「TRASH」吉他手林頤原拿下金曲獎回鹿港天后宮還願。（圖／鹿港天后宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

終於實現夢想！以樂團「TRASH」拿下今年金曲獎最佳樂團的吉他手林頤原，在得獎時激動大喊「我是第一個拿到金曲獎的鹿港人！」原來他不只是說說而已，背後還有一個超暖的約定——他曾向鹿港天后宮媽祖許願，如果得獎就要回來還願，並為家鄉媽祖寫一首歌。昨（15日）他真的帶著閃亮亮的金曲獎盃回到天后宮，現場氣氛超感人！

林頤原在家人的陪伴下，昨日帶著剛到手還熱呼呼的金曲獎盃，回到鹿港天后宮還願。他一進廟就恭敬地把獎盃放在媽祖娘娘前的供桌上，誠心感謝媽祖保佑他圓夢。不少現場民眾一眼就認出他來，紛紛拿起手機記錄這感動的一刻，直呼「真的是鹿港的驕傲！」

鹿港天后宮主委張偉東開心透露，其實早在頤原得獎之前，廟方就因為知道他是鹿港子弟，特別邀請他為媽祖創作新歌。上一位是18年前鹿港媽祖寫歌的大人物，就是經典《鹿港的媽祖》的羅大佑，這次由新生代的林頤原接手，意義非凡，也希望帶來全新的音樂風格。

張偉東說，昨天頤原除了還願，也帶來了初步創作的DEMO帶。廟方一聽就超級溫暖感動——歌曲不僅曲風新穎，更能感受到他對媽祖深厚的感情，非常觸動人心，當場就拍板通過！

從搖滾樂團的吉他手，到為媽祖寫歌的創作者，林頤原用音樂證明了自己對家鄉的愛。他在得獎後第一時間就回到鹿港，不僅是還願，更是要把榮耀歸給這片養育他的土地。許多粉絲及鹿港在地人知道後都感動留言「真正不忘本的音樂人」、「已經等不及要聽媽祖的新歌了」。