陸女星宣布離婚「爆前夫拒認親生骨肉」！　心碎：沒必要假裝美滿

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星孫菲菲今（13）日透過微博發文，並以「選擇重新回到公眾視野」為開頭，向外界投下震撼彈，首度證實自己已離婚，「沒有必要假裝婚姻美滿的樣子，現在很好，謝謝朋友們一直以來的關注，毫無束縛，做回自己，雖不完美，但很完整！」

▲孫菲菲。（圖／翻攝自微博）

孫菲菲指出，如果婚姻中從房、車到孩子的一切開銷，都由女方一人承擔，「那離婚對她來說就沒什麼可怕的」，反而是一紙判決，「還她自由之身。」接著她在文中，揭開這段婚姻的不堪內幕，也就是前夫在她產後，竟拒絕承認孩子是他的。她透露，當初懷孕是在計畫之外，是在前夫要求下，才決定生下孩子。沒想到孩子出生後，對方卻翻臉不認人，不但一副嫌棄的樣子，甚至從不抱孩子。

▲孫菲菲宣布離婚。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）

為了挽救婚姻，孫菲菲無奈之下，只好帶孩子去做親子鑑定。鑑定結果出爐，報告明確顯示「支持99.99%親子關係」，不料，擁有「華南理工＋美碩化學出身」高學歷的前夫，竟拿著報告，荒謬地向她表示：「還有0.001%的可能性不是他的！」這番話，讓她徹底心死。

▲孫菲菲公開離婚內幕。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）



在做完親子鑑定後不久，孫菲菲為了逃離婚姻的牢籠，毅然決然地提出離婚，沒想到前夫竟拒絕，為此她完全無法理解：「既然你說孩子都不是你的？你為什麼還不同意離婚？」在求助無門的情況下，她只能單方面起訴離婚，就這樣「一次不行兩次，兩次不行三次」，在經歷長達兩年的訴訟後，才終於還了自己自由之身。

▲孫菲菲帶孩子做親子鑑定。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）

更讓孫菲菲感到「凌亂」的是，在兩人離婚之後，前夫竟還會傳訊息給她，表示想她和孩子，這也讓她忍不住質疑，對方當初否認孩子，是否只是為了在她面前找到一絲優越感。最後，孫菲菲也以自己的經驗告訴大家：「女孩子千萬不要未婚先孕」，因為她認為，這會成為對方拿捏的把柄。