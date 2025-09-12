陳漢典最欣賞Lulu哪裡？鬆口全說了：怎能不愛 吳宗憲百萬紅包有但書

記者潘慧中／綜合報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）11日宣布結婚，由於吳宗憲之前就不停拱兩人在一起、還放話如果結婚就包百萬紅包，引起網友翻出4年前和女方線上拍攝的影片，雙方證實憲哥確實有說過此事，只不過有但書！

▲▼陳漢典和Lulu透露吳宗憲包紅包有但書。

當時適逢疫情期間，陳漢典與Lulu一起連線回答問題，聽到有網友問兩人是否會辦婚禮時，他開玩笑說為了吳宗憲的紅包，可以考慮把婚禮當成一場活動來包。但Lulu連忙解釋，憲哥包紅包有一個要求，「要在他面前做一次！」

陳漢典與Lulu當時異口同聲說出此事時，都笑到合不攏嘴，他還接著開玩笑說：「憲哥一直在講這個，實在是害我們都心動了。」有趣的是，在所有問題中，他一直被問到「何時會跟Lulu在一起」、「何時會娶黃路梓茵」，雙方當時都沒有說死，如今真的要辦婚禮，也讓CP粉都圓夢了。

▲因為吳宗憲的紅包，讓陳漢典當時開玩笑說有點心動了。



值得一提的是，當時被問到最欣賞Lulu的地方時，陳漢典直言是對方的靈魂，「Lulu這個人很奇怪，看到她就是會覺得很舒服，不管是男女老少，她通吃她通殺，你可以發現她的粉絲各個年齡層、各個性別或者跨性別都很喜歡她，所以她的觀眾緣是非常好的，她的異性緣也是非常好，所以你怎麼能不愛黃路梓茵？個性是蠻加分的，相處起來很舒服是很重要的，有舒服很重要，有舒服才有幸福。」

▲▼陳漢典直言最欣賞Lulu的靈魂。


