陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

以模仿和主持爆紅的藝人陳漢典，11日突然在社群平台宣布與主持搭檔Lulu（黃路梓茵）結婚，甜蜜消息瞬間引爆全台粉絲洗版祝福。這股喜悅浪潮也立刻湧回陳漢典的彰化二林及芳苑老家，親友們不僅開心狂賀，更熱情喊話「返鄉辦桌」，更大讚他私下零架子。

▲表哥結婚，陳漢典南下彰化陪新人逐桌敬酒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳漢典站在角落不搶新人風采。（圖／記者唐詠絮翻攝）

螢光幕前總是耍寶搞笑的陳漢典，其實出身法律名門！爺爺是資深法官，爸爸是書記官，家學淵源超深厚。有趣的是，他的名字「漢典」其實藏著法律魂——正是取自歷史第一部成文法典《漢摩拉比法典》，承載家族對法治精神的期待。雖然他最後選擇闖蕩演藝圈，但親友都力挺「他在舞台發光發熱，我們超驕傲」。

▲陳漢典表哥張哲凱。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳漢典的表哥張哲凱受訪時指出「當年我結婚時，他還陪我一桌一桌敬酒，完全不會搶新人風頭，根本零架子！」他透露陳漢典幾乎每年都會陪父母回彰化老家，親切態度讓長輩都誇讚。聽到表弟結婚消息，他直呼「太驚喜了，真的替他開心」。

陳漢典的姑姑談起姪子一家更是讚不絕口「漢典從小就乖，哥哥是英文老師，爺爺、爸爸又是法界大老，全家都超優秀！」她爆料昨天中午得知婚訊後，狂打電話給漢典爸爸恭喜，卻都沒人接，「原來他們跑去旅遊啦！一直到晚上才聯繫上，保密功夫做到足」。

▲陳漢典姑姑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

她也透露今年3月掃墓才見面，8月通過電話，完全沒聽到風聲，「突然宣布結婚，我們超驚喜」姑姑透露，陳漢典在演藝圈高知名度絕非偶然，當年受綜藝教父王偉忠提拔，又和小S搭檔磨出實力，靠著努力逐漸打開知名度。而陳媽媽的孝順在家族更是有名，「她對公婆超好，爺爺當法官時常全家團聚，家教真的很重要！」如今陳漢典事業愛情雙豐收，老家親友已開始敲碗期待：「返鄉辦桌不能少！要讓鄉親一起熱鬧啦！」。

▲陳漢典與叔公祖、埤頭國中前校長陳燦熀合影。（圖／記者唐詠絮翻攝）